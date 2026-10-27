HV-tränaren ryter ifrån: "Nu får det vara nog"

Niklas Eriksson är tydlig med vad han vill se av HV71 efter förlusterna.

Foto: Bildbyrån/Montage

HV71 har fått kvala sig kvar i SHL tre säsonger i rad och efter en tuff inledning på årets säsong ligger laget återigen på kvalplats. Den senaste tiden har Jönköpingslaget radat upp svaga insatser vilket lett till fyra raka förluster. Därmed ligger HV sist i tabellen med blott tio poäng efter tolv omgångar.

När laget samlades i går, måndag, för den nya veckan hade man då ett spelarmöte för att gå igenom situationen, berättar tränaren Niklas Eriksson.

– Syftet var att få gruppen att prata, vara delaktiga, och prata om de saker som är viktiga i vårt spel. Vi hade en frågeställning kring vad det betyder att spela för att vinna. Det var ett bra engagemang från gruppen och bra saker som kom fram, säger Eriksson i ett klipp via HV:s hemsida och fortsätter:

– Jag tror att det handlar jättemycket om att vi behöver ha en bild av vad vi behöver göra för att ta trepoängare. Vi vet fortfarande att vi gör många bra saker i spelet, men det handlar om att vinna och ta den här segern för att få en förändring.

Niklas Eriksson ryter ifrån: "Enough is enough"

Niklas Eriksson skickar då också ett tydlig budskap efter förlusterna.

– Det gäller på något sätt kanske att inse allvaret. Vi ligger faktiskt sist i serien. Enough is enough. Det är nog nu. Vi är inte nöjda med det vi gör där ute och vi är inte nöjda med att åka runt och göra saker helt okej. Vi vill börja vinna matcher, säger han.

HV71 har varit i den här situationen tidigare och det är flera spelare som är kvar från i fjol, när laget också fick kvala.

Tuffa läget i HV71: "Kan inte tycka synd om sig själv"

Niklas Eriksson berättar nu också om hur ledarna hanterar det mentala läget i gruppen för att få ut det mesta spelmässigt.

– Vi har pratat mycket om att man har en ryggsäck, alla spelare har en ryggsäck som man bär på. Det kan vara av olika karaktärer, det kan vara saker som händer utanför hockeyn också. Men oavsett hur tung eller hur lätt den här ryggsäcken än är behöver man prestera med ryggsäcken på. Det har vi försökt prata med spelarna om så att de får en förståelse för att man inte kan åka runt och tycka synd om sig själv. Det gäller att göra jobbet.

– Har man nu en ganska tung ryggsäck gäller det att göra jobbet ändå. Det gäller att stålsätta sig och fokusera på vad man ska göra. Vi pratar kanske inte för mycket om känslor i det här läget utan... Det känns tufft, och det vet vi, men vi behöver prestera. Det är där som vi har lagt fokus med spelarna.

Den här veckan spelar HV71 två bortamatcher, först mot Djurgården på torsdag innan laget ställs mot Malmö på lördag.