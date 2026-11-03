Säkrar upp talangen: ”Förtjänar det här”

Mads Kongsbak Klyvø förlänger avtalet med Frölunda.

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Frölunda meddelar via sin hemsida att den danske talangen Mads Kongsbak Klyvø förlänger sitt avtal med klubben. Den 19-årige forwarden passerade 100 spelade minuter i SHL i matchen mot Örebro förra veckan och kvalificerade sig således automatiskt för ett rookieavtal med klubben.

Nu har parterna enats om ett avtal som sträcker sig över säsongen 2028/29.

– Mads har gjort det bra och förtjänar det här. Han är en kanonkille och vi är glada över att få fortsätta arbeta med honom, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till hemsidan.

Har debuterat i danska A-landslaget

Forwarden, som är född 2007, debuterade i A-lagssammanhang under SM-slutspelet 2025 och spelade förra säsongen två SHL-matcher med klubben. Den här säsongen har han spelat 14 SHL-matcher och sex CHL-matcher med Frölunda och står på dessa 20 matcher noterad för en poäng (0+1).

– Kul att skriva på. Jag trivs bra i Frölunda och är glad över förtroendet, så nu är det bara att fortsätta utvecklas, säger Kongsbak Klyvø.

19-åringen är draftad av Florida Panthers och spelade förra säsongen JVM med Danmark, där han stod för fyra poäng (3+1) på fem matcher. Kongsbak Klyvø fick även chansen att debutera i det danska A-landslaget under förra säsongen, där han stod för fyra poäng (1+3) på fem landskamper.