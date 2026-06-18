Luleås besked: Avsluta Red Bull-samarbetet

Luleå ska arbeta för att avsluta SHL:s samarbete med Red Bull. Foto: Bildbyrån

SHL: samarbetsavtal med Red Bull har lett till protester bland supportrar till klubbarna i ligan. Inför säsongen 2025/2026 presenterade SHL konceptet "Red Bull Overtime". Något som ledde till kraftiga reaktioner från supporterhåll, och konceptet pausades under några veckor.

Protesterna grundar sig i en oro att partnerskapet med energidrycksföretaget ska äventyra 51-procentsregel. En regel som innebär att klubbarna inte är styrda av kommersiella intressen.

Under gårdagens årsmöte för Luleå Hockey var frågan om Red Bull-samarbetet en het fråga. Frågan gick hela vägen till en omröstning där det beslutades att klubben aktivt ska arbeta för att SHL:s avtal med energidryckesföretaget avslutas, och att föreningen i framtiden aktivt motarbetar ett nytt avtal med företaget.