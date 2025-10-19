Ett skott från en medspelare gjorde att Brian O’Neill vred sig i smärtor i mötet med Örebro. Nu ger Luleå en uppdatering kring sin centerstjärna.

– Vi ska undersöka honom mer när vi kommer hem, skriver fysansvarige Mattias Waaranperä i ett sms till NSD.

Brian O’Neill har ont i mötet med Örebro. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Luleå-fansen håller tummarna efter att Brian O’Neill blivit liggandes på isen i slutet av 0–3-förlusten mot Örebro.



Nu, efter skottet från egna medspelaren, Anton Levtchi, ger klubben en första uppdatering kring sin 37-årige stjärna, som inlett säsongen med 13 poäng (6+7) på 13 matcher.



– Brian mår okej. Vi ska undersöka honom mer när vi kommer hem, skriver fysansvarige Mattias Waaranperä i ett sms till NSD sent under lördagen.



Waaranperä bekräftar att pucken träffade överkroppen, samtidigt som vice sportchef, Ulf Engman, tonar ner det hela.



– Om det vore allvarligt borde jag hört något, säger han till tidningen.

