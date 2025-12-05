Sajnar målvaktslöftet: ”Stort förtroende”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå har varit med och fostrat ett gäng framstående målvakter. Nu står det klart att klubben säkrar upp Isak Sörqvist till 2028.

– Känner att han är redo att ta nästa kliv i sin utveckling, precis som så många målvakter har gjort i Luleå Hockey före honom, säger sportchef Thomas Fröberg till klubbens hemsida.

Den blott 18-årige Isak Sörqvist, som lär vara högaktuell för att ta en av de tre målvaktsplatserna i nästa års JVM-lag, har redan fått debutera i Luleås A-lag. Under hösten har han spelat två matcher för laget i Champions Hockey League.

Nu står det också klart att löftet skriver på ett treårskontrakt till 2028.

– Först och främst känns det oerhört roligt att få skriva på för den förening som man älskar och har hejat på hela livet. Dessutom känns det som jag är på helt rätt ställe hockeymässigt, där jag har jättebra tränare som ger mig bra feedback, så att jag hela tiden fortsätter att utvecklas, säger han.

Luleå har också Matteus Ward på avtal till 2027 och Joel Lassinantti till 2028.

– Vi har ett stort förtroende för Isak inför framtiden och känner att han är redo att ta nästa kliv i sin utveckling, precis som så många målvakter har gjort i Luleå Hockey före honom. Han har redan varit en del med herrlaget och stått några matcher i CHL – men det är framför allt med juniorerna som han har visat vilken bra målvakt han är, säger sportchef Thomas Fröberg.

Source: Isak Sörqvist @ Elite Prospects