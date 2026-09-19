Holmertz kliver fram från start: "Riktigt kul"

Oscar Holmertz jublar efter målet för Karlskoga.

Foto: Bildbyrån (montage).

Ett lån till Hockeyallsvenskan över hela säsongen. Det är vad Oscar Holmertz har framför sig efter att Linköping HC bestämt sig dagarna innan premiären. Nu har det kanske redan visat sig vara rätt – i omgång två.

Västerås IK stod på andra sedan efter BIK Karlskoga 3–4-förlust i premiären, och 18-årige Holmertz gjorde inget misstag när Travis Treloar hittade honom med en smart passning in framför mål. Plötsligt var första målet i andraligan, och på seniornivå, ett faktum.

– Det var riktigt, riktigt kul att få in den där så pass tidigt i matchen också. Det är svårt att föreställa sig hur det ska kännas, men det var en väldigt skön känsla i alla fall, säger Holmertz till TV4 efter första perioden.

Rollen SHL-talangen fått är också stor, vilket platsen i det där powerplay-spelet visade.

– Jag skulle säga att den är bra, säger Holmertz själv om rollen i BIK.

– Jag får mycket förtroende från coacherna och då är det lättare att spela bra, när man känner det från tränarna och spelarna. Jag är väldigt nöjd med min roll just nu.

Det bättre laget? "Tröttar ner dem ganska ordentligt"

BIK Karlskoga var också det bättre laget i första perioden, och tog med 2–0 in i paus tack vare Gustaf Thorell och Oscar Holmertz.

– Jo, jag tycker att vi har spelat väldigt bra här första perioden. Vi får fast dem väldigt tidigt i vår forecheck och då har man mycket energi till att anfalla. Vi får långa byten på dem och tröttar ner dem ganska ordentligt, säger 18-åringen.

Tidigt i andra perioden kom också 3–0 från Henrik Björklund, även det i powerplay. Carl Jakobsson svarade sedan för VIK innan nästa vila.

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