Linus Omark har meddelat att detta kommer att bli hans sista säsong i Luleå. Luleås vice General Manager håller, trots 39-åringens besked, en öppen plats för forwarden i truppen till den kommande säsongen.

– Han får höra av sig till oss om han vill spela, säger Ulf Engman till Norrländska Socialdemokraten.

Linus Omark räknas inte bort helt från Luleå kommande säsong.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Linus Omark var med och tog SM-guld med Luleå under vården 2025, efter det testade han på Schweiz med HC Lugano. Där gjorde forwarden 11 poäng på 15 matcher, därefter chockerade Omark när han gjorde en match med hans moderförening Övertorneå. På den matchen gjorde han 6 poäng (1+5). Sedan anslöt han åter till Luleå under säsongen 2025/2026.

Under den pågående säsongen har 39-åringen gjort 14 poäng (4+10) på sina 21 matcher i SHL. Innan uppehållet kom Örebro på besök till Luleå, hemmalaget vann med 5-3, där Omark efter halva matchen spelad gjort ett mål och två assister.

”Han får höra av sig till oss om han vill spela”

Omark har meddelat att denna säsong kommer att bli hans sista, men föreningens vice General Manager Ulf Engman är inte redo att räkna bort forwarden helt.

– Han blir äldre och äldre och slutet börjar förstås närma sig, men nej, det har jag inte. Jag vet ju hur mycket han älskar hockey och han har varit väldigt bra på slutet, säger Engman till Norrländska Socialdemokraten.

39-åringen ingår inte i lagbygget för den kommande säsongen, men om han vill kommer han få spela berättar vice GM för tidningen.

– Jag tror inte att det fungerar på honom, utan det är något som måste komma av sig själv, och man vet aldrig hur han känner efter en ledig sommar, säger han och fortsätter:

– Han får höra av sig till oss om han vill spela.

Och vill han det gör ni plats för honom?

– Ja, det löser vi, i så fall, avslutar Ulf Engman till Norrländska Socialdemokraten.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects