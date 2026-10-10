Luleås plump - föll hemma mot Timrå
261010 TimrÃ¥s Lucas Forsell och Linus Eriksson jublar efter 1-2 under ishockeymatchen i SHL mellan LuleÃ¥ och TimrÃ¥ den 10 oktober 2026 i LuleÃ¥. Foto: Fredrik Sundvall / BILDBYRÃN / COP 325 / FS0012
Foto: BILDBYRÃN
SHL

Luleås plump - föll hemma mot Timrå

Publicerad 10 oktober 2026 17:50
Hockeysverige
Hockeysverige
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Timrå IK knep två tunga poäng borta mot Luleå HF efter ett förlängningsdrama. Tim Barkemo klev fram som stor hjälte när han sköt avgörandet till 3–2 i övertid.

Efter en mållös första period tog Luleå Hockey ledningen halvvägs in i matchen när Valtteri Puustinen satte 1–0 i powerplay. Timrå IK vände dock snabbt på ställningen inom loppet av knappt en minut i samma period via mål från Eddie Genborg och Lucas Forsell.

Luleå jagade en kvittering i den tredje perioden och chansade med tom kasse i slutskedet. Draget gav resultat när Markus Nurmi satte 2–2 med drygt två minuter kvar och tvingade fram en förlängning inför 6 150 åskådare i Coop Norrbotten Arena.

I övertiden såg matchen ut att gå mot straffar, men med blott en sekund kvar på klockan (63.59) skickade Tim Barkemo in vinstmålet 3–2 för gästerna, framspelad av Otto Kivenmäki.

Tvåpoängaren innebär att Timrå skaffar sig viktiga poäng i bottenstriden med sju totalt, medan Luleå parkerar på åttonde plats med tio poäng.

Matchfakta 

Luleå HF – Timrå IK 2–3 efter förlängning (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Första perioden:

Andra perioden: 1–0 (30.56) Valtteri Puustinen (Filip Eriksson, Oliwer Sjöström) PP1 1–1 (35.31) Eddie Genborg (Dylan McLaughlin, Anton Wedin) 1–2 (36.10) Lucas Forsell (Linus Eriksson, Albin Sundin)

Tredje perioden: 2–2 (57.51) Markus Nurmi (Mathias Bromé, Jesper Sellgren)

Förlängning: 2–3 (63.59) Tim Barkemo (Otto Kivenmäki)

Skott: 23–26 (5–7, 6–8, 12–7, 0–4) 

Utvisningar: LHF: 1x2 min. TIK: 1x2 min. 

Publik: 6 150

Den här artikeln handlar om:

Timrå IKValtteri PuustinenMarkus NurmiEddie GenborgLucas ForsellTim BarkemoLuleå Hockey