Luleås plump - föll hemma mot Timrå

Efter en mållös första period tog Luleå Hockey ledningen halvvägs in i matchen när Valtteri Puustinen satte 1–0 i powerplay. Timrå IK vände dock snabbt på ställningen inom loppet av knappt en minut i samma period via mål från Eddie Genborg och Lucas Forsell.

Luleå jagade en kvittering i den tredje perioden och chansade med tom kasse i slutskedet. Draget gav resultat när Markus Nurmi satte 2–2 med drygt två minuter kvar och tvingade fram en förlängning inför 6 150 åskådare i Coop Norrbotten Arena.

I övertiden såg matchen ut att gå mot straffar, men med blott en sekund kvar på klockan (63.59) skickade Tim Barkemo in vinstmålet 3–2 för gästerna, framspelad av Otto Kivenmäki.

Tvåpoängaren innebär att Timrå skaffar sig viktiga poäng i bottenstriden med sju totalt, medan Luleå parkerar på åttonde plats med tio poäng.

Matchfakta

Luleå HF – Timrå IK 2–3 efter förlängning (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Första perioden:

Andra perioden: 1–0 (30.56) Valtteri Puustinen (Filip Eriksson, Oliwer Sjöström) PP1 1–1 (35.31) Eddie Genborg (Dylan McLaughlin, Anton Wedin) 1–2 (36.10) Lucas Forsell (Linus Eriksson, Albin Sundin)

Tredje perioden: 2–2 (57.51) Markus Nurmi (Mathias Bromé, Jesper Sellgren)

Förlängning: 2–3 (63.59) Tim Barkemo (Otto Kivenmäki)

Skott: 23–26 (5–7, 6–8, 12–7, 0–4)

Utvisningar: LHF: 1x2 min. TIK: 1x2 min.

Publik: 6 150