Efter tre år i Hockeyallsvenskan är Djurgården tillbaka i SHL den här säsongen.

Luleås lagkapten Erik Gustafsson har inte saknat huvudstadsklubben nämnvärt.

– Jag tänker att de har varit där de hört hemma, de har ju varit dåliga på senare år, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Erik Gustafsson.

Foto: Bildbyrån

Kvällens möte mellan Luleå och Djurgården markerar klubbarnas första match mot varandra sedan den 1 mars 2022.

Därefter spenderade Djurgården tre säsonger i Hockeyallsvenskan, innan klubben i våras återvände till SHL efter seger i den hockeyallsvenska finalen mot AIK.

Luleå-kaptenen Erik Gustafsson har emellertid inte saknat Djurgården nämnvärt under deras treåriga frånvaro i SHL.

– Äh, det vet jag inte. Jag tänker att de har varit där de hört hemma, de har ju varit dåliga på senare år, säger Gustafsson till Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

– Fast det är roligt att de är tillbaka. Vi gillar inte dem, men det är en gammal storklubb. Trots allt. De hör väl också hemma i SHL. På något sätt. Det är några år sedan vi mötte dem sist, men matcherna mot dem var alltid roliga och vi hade ett grymt publikstöd där nere. Det är det och alla segrar jag minns.

Tror på revanschsuget Djurgården

Efter 2–11-förlusten mot Frölunda i tisdags räknar Gustafsson med ett revanschsuget motståndarlag på andra sidan isen i kvällens match i Luleå.

– De vill säkert ta revansch mot oss, så det lär vara ett taggat gäng som kommer upp hit, säger Gustafsson.

Både Luleå och Djurgården har inlett säsongen med två segrar och sex inspelade poäng på de fyra inledande matcherna i SHL.