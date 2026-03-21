Luleå svalde inte betet: ”Så man vinner”

Noah Steen försökte återigen komma in under skinnet på Luleå. Men i tredje mötet möttes han bara ev ett leende från Linus Omark.

– Skönt att komma förbi åttondelen, och in i det riktiga slutspelet, säger Erik Gustafsson efter 4–2-seger som avslutar Örebros säsong.

Linus Omark svarade Noah Steen med ett leende. Foto: TV4 (montage).

”De är jävla grinungar allihopa. De grinar och gnäller, jävla bebisar”

Orden kom från Noah Steen redan i det första åttondelsmötet med Luleå. Därefter har han minst sagt gjort sitt för att Örebro skulle ta sig in under skinnet på motståndarna. Men idag, när kvartsfinallaget skulle krönas, bet det inte riktigt på samma sätt.

Det tredje mötet slutade i en 4–2-seger för hemmalaget, vilket innebär att säsongen är över för Steen och Örebro.

– Mest lättnad om jag ska vara ärlig. Skönt att komma förbi åttondelen, och in i det riktiga slutspelet. Det ska bli jäkligt kul, säger Luleås Erik Gustafsson i TV4 efter mötet.

TV4: Hade det blivit ett fiasko om ni rykte redan nu?

– Ja, det får man väl säga att det hade varit, men nu slapp vi det. Allt att vinna nu när vi går framåt. Jag tycker att vi har slutspelskaraktär på laget, och kan vi bara hitta den där jämna nivån så kan vi utmana.

Omark tog inte Noah Steen-betet

Linus Omark hade redan inför mötet tryckt på att Luleå behövde komma ut starkare än i de två första mötena. Något man verkligen lyckades med och klev in i första paus med 3–2. Men inte heller när Noah Steen senare försökte komma med psykningar tog man betet.

I den tredje perioden blev det tydligt då Steen och Omark rykte ihop. Båda klev in i varsitt bås, varpå Örebro-spelaren hånade veteranen genom att imitera hur hans huvud flugit bakåt i bråket. Det enda svar Omark kom med var ett leende, både mot jumbotronen och Steen.

– Jag tycker att vi startade bra idag. Vi är där, vi vill göra rätt saker. Jag tycker ändå att vi för matchen mestadels. Sen är det klart att det är lite nerv i det, men vi är där. Vi vill åka skridskor, vi vill kampa och vi vill spela för varandra. Det är ofta så man vinner slutspelsmatcher, säger Erik Gustafsson om mötet i TV4.

Luleå får nu möta Frölunda i SM-kvartsfinal.

Source: Kalle Kossila @ Elite Prospects