Senast mot Skellefteå dundrade målen in till en 8–5-seger.

Idag, mot Luleå, föll Leksand med 1–4 – trots endast 14 skott mot egna målet.

– Vi släpper i stort sett inte till en målchans och torskar matchen, säger tränaren Johan Hedberg i TV4 besviket.

Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån (montage).

– Inte mycket positivt utöver en turlig studs vid mitt mål. Vi har mycket jobb att göra kommande 40 minuter. Vi gör egentligen inget bra just nu.



Så lät det i TV4 efter den första perioden då Luleå gästade Leksand under lördagen. Brian O’neil låg bakom orden efter att hans pass gått in bakom Jakob Hellsten via Leksandsklubba, men därefter följdes det hela av av 2–1 från Pontus Andreasson i andra perioden.



Ändå var minerna fortsatt fundersamma i Luleå.



– Lite trögt från vår del. De får komma med en jäkla fart genom mittzon. Det behöver vi skärpa till. Vi behöver lägga in puckar på mål och ta kampen där. Sen får vi se till att ha en hög trea med oss hem för de är snabba i omställningarna, sade Andreasson själv efter andra.



I tredje stängde man det hela för Joel Lassinantti som gjorde sin säsongsdebut efter sitt ingrepp under sommaren. Casper Juustovaara Karlsson gjorde sitt första SHL-mål i tom bur och Markus Nurmi följde på för att fastställa 4–1.



Då var det Leksands tur att utrycka sin frustration.

Hedbergs frustration: ”De riskminimerar ju enormt”

När Johan Hedberg ställde sig vid TV4:s mikrofon efter förlusten var han besviken, och hänvisade till att man endast släppte till 14 skott på mål.



– Lite bittert. Vi släpper i stort sett inte till en målchans och torskar matchen. Vi måste skapa mer offensivt, det blir problemet för oss. De är kompakta i mitten och jag tycker att vi passar upp en del lägen vi behöver skjuta på. Vi gör det lite för lätt för Luleå, spelar lite för runt. Det var en besvikelse, säger han och fortsätter.

– Nöjd är man aldrig när man förlorar, men man måste vara nöjd när man bara släpper till 14 skott på mål, varav… jag vet inte hur många målchanser de fick till egentligen. Det är klart många saker känns bra, och man måste glädjas med att se moder hos Zaki Crookes, Tinus Luc Koblar och Kaderli. Det bådar gott för framtiden.



I det hela fanns även en frustration i Luleås sätt att spela.



– De riskminimerar ju enormt. Det är knappt en puck upp i mitten, de försöker dra ner tempot, vänta på kontring, få någon block. Vi måste ha lite mer attack-mind när vi spelar en sån här match. Vi har lägen där vi måste skjuta som vi inte tar. De är vi lite besvikna på, avslutar Lekasndstränaren.



Leksand – Luleå: 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Leksand: Kalle Östman.

Luleå: Brian O’Neill, Pontus Andreasson, Casper Juustovaara Karlsson, Markus Nurmi.









