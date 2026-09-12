Stolt och Fröberg ger svar kring Jakob Ihs-Wozniak.

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Under lördagen gick Kalmar HC ut och bekräftade de mardrömsuppgifter som sipprat ut kring Massimo Rizzo. Den tänkta stjärnvärvningen inväntar en operation efter en korsbandsskada och tvingas avsluta säsongen redan innan den har börjat.

– Givetvis tråkigt för Massimo att skadan var av så allvarlig sort och att hans säsong är över. Vi i sportgruppen ser nu över marknaden för att kunna förstärka upp forwardsbesättningen och återkommer om vi lyckas landat något, bekräftade samtidigt sportchef Daniel Stolt på lagets egna sajt.

Nu återstår frågan: Blir Luleå Hockey egna Jakob Ihs Wozniak lösningen via ett lån?

Under fredagen skrev NSD att den Hockeyallsvenskan klubben ställt en förfrågan – med dagar kvar till seriestarten. Samtidigt ska det stå flera konkurrenten på kö i andraligan ifall att 19-åringen blir tillgänglig.

Nu bekräftar Luleås sportchef Thomas Fröberg, mer eller mindre, att Daniel Stolt och Kalmar har hört av sig.

– Vem hör inte av sig när någon spelar lite mindre? Alla hör av sig när de saknar någon spelare och går igenom trupperna i SHL. Jag har en bra dialog med Stolt, säger Fröberg till Barometern-OT.

Fröbergs svar: "Inget beslut taget åt något håll"

Thomas Fröberg menar dock samtidigt att det inte är något som är klart på det sättet.

– Vi får prata ihop oss med tränarstaben. Jakob har varit bra på försäsongen och har gjort lite mål för oss, men det är inget beslut taget åt något håll, säger sportchefen.

JVM-aktuelle Jakob Ihs-Wozniak gjorde nio mål och 14 assist under förra årets allsvenska grundserie. Då var det genom ett lån till Björklöven, som avslutades med uppflyttning till SHL, även om stortalangen själv fick en mindre roll i slutspelet.

– Jag vet vem han är och vi söker spelare. Det är en bra spelare som vi givetvis har koll på eftersom han spelade i ligan förra säsongen, säger Daniel Stolt till Barometern-OT och fortsätter om huruvida han kommer att värva innan premiären mot Karlskoga 18 september.

– Det är svårt att svara på, men vi undersöker marknaden hela tiden.

Jakob Ihs-Wozniak har totalt 34 ombytta matcher i SHL på sitt CV.