Oscar Tellström, 23, har fått en riktigt bra start på den Hockeyallsvenska säsongen – någonting som har väckt intresset bland SHL-klubbarna. Yttern skulle eventuellt kunna vara aktuell för en återkomst i Luleås färger.

– Vi följer honom så klart noga, säger Luleås vice sportchef Ulf Engman till NSD.

Oscar Tellström. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Oscar Tellström har fått en riktigt fin start på säsongen – med nio poäng (3+6) på de första elva matcherna.

Denna prestation har inte gått obemärkt förbi och enligt NSD ska forwarden ha väckt intresse hos flera SHL-klubbar. En av klubbarna som ska vara intresserade av 23-åringen är hans före detta klubb Luleå.

– Det är en för framtiden spännande spelare. Han gjorde det bra i våra juniorled, trots att han anslöt sent och låg efter fysiskt. Han missade dessutom ett stort antal matcher eftersom någon trampade honom över foten i början av den sista säsongen. Fast han verkar ha tränat upp sig och fortsätter att ta kliv, det är roligt att se och vi följer honom så klart noga, säger vice sportchefen Ulf Engman till NSD.

”Vill ta mig så högt upp som möjligt”

Oscar Tellström är fostrad i Lycksele SK men spelade en del av junioråren i Vännäs HC innan flyttlasset gick till Luleå. Under tiden i Luleås organisation noterades han för sex SHL-matcher. 2022 gick flyttlasset till Mariestad för spel i Hockeyettan där han slog igenom med 89 poäng (38+51) på 72 matcher.

Inför säsongen 24/25 skrev han på för Björklöven, där han huserar än idag. Enligt Tellström själv är målet att ta Umeå-gänget upp i SHL.

– Jag vill ta mig så högt upp som möjligt och föddes ju i Luleå och har alltid hållit på dem i SHL – men Björklöven är också speciellt för mig som bodde nära Umeå i yngre år – så det är att ta mig upp SHL med dem som är målet och vad som händer annars får vi se då.

