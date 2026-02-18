Luleås guldhjälte lämnar: ”Han har vinnarmentalitet”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under en längre tid har uppgifter cirkulerat kring Frédéric Allards framtid.

Nu står det klart att Luleå Hockeys guldhjälte är förlorad för klubben.

– Frédéric förkroppsligar perfekt de egenskaper vi sökte i den här positionen, meddelar klubbens GM Jan Alston.

Kanadensaren är klar för spel i Schweiz. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0317

Luleå Hockey fick äntligen vinna guld i våras. Efter 29 års väntan var det Frédéric Allard som låg bakom mycket av Luleås spel, med hela 21 poäng på 17 matcher från backplats.

Med det blev han utsedd till slutspelets MVP.

Är nu förlorad: ”Finns alla möjligheter för honom”

Men det tog inte stopp där, utan under säsongen har han stått för 26 poäng på 41 matcher och fortsatt leverera. Tyvärr för Luleås del är han nu förlorad för på onsdagen presenterade Davos spelaren till nästa säsong.

– Frédéric förkroppsligar perfekt de egenskaper vi sökte i den här positionen. Han har internationell erfarenhet, en vinnarmentalitet och kvalitet inom båda områdena. säger klubbens GM Jan Alston.

Tidigare i februari kommenterade Thomas Fröberg uppgifterna om att Allard var på väg till Schweiz, i en intervju med Hockeysverige.se.

– Han har ett kontrakt som är skrivet på 1+1, så det är klart att alla möjligheter finns för honom. Om han kan tjäna bra pengar är det väldigt kul för honom så klart, så är det. Men det är klart att vi vill ha kvar honom, sade Fröberg då.