Svarar om guldhjälten: ”Klart att vi vill behålla honom”

På onsdagsmorgonen uppgav NSD att Luleås guldhjälte Frédéric Allard lämnar Luleå.

Men att han är klar för Schweiz ville inte sportchefen Thomas Fröberg kommentera.

– Han är vår spelare än så länge, så jag går inte djupare in på det, säger han till Hockeysverige.se.

Thomas Fröberg om ryktena att Frederic Allard är förlorad för Luleå. Foto: Bildbyrån

Frédéric Allard gör just nu sin tredje säsong för Luleå Hockey, men har ett år kvar på kontraktet. Förra säsongen blev han slutspelets MVP när klubben tog sitt första SM-guld på 29 år. Men enligt NSD kommer den här säsongen att bli den sista.

Det står klart att Frédéric Allard lämnar för spel i Davos, uppger tidningen.

Men Thomas Fröberg, sportchef i Luleå, vill inte bekräfta detta för Hockeysverige.se.

– Nej, jag har inga kommentarer på det, det får du ta med Allard i så fall. Han är vår spelare än så länge så jag går inte djupare in på det.

Hyllar guldhjälten: ”Fantastisk person”

Men det råder inget tvivel om att Fröberg gärna ser att Frédéric Allard stannar i klubben. Under säsongen har den 28-årige kanadensaren gjort 26 poäng varav 21 assist.

– Han har varit en fantastisk person att att ha i laget så det är klart att vi vill behålla Allard, säger han.

Med tanke på hur kontraktet ser ut så finns alla möjligheter för backen att sticka, erkänner dock sportchefen.

– Han har ett kontrakt som är skrivet på 1+1, så det är klart att alla möjligheter finns för honom. Om han kan tjäna bra pengar är det väldigt kul för honom så klart, så är det. Men det är klart att vi vill ha kvar honom.

