Luleå kallar hem spelare från MoDo

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

David Granberg, 20, har spelat klart i MoDo.

Det blev bara elva matcher på lån innan Luleå nu bestämt sig för att kalla tillbaka honom.

Anledningen uppger Luleå är tveksamheter kring Ben Tardif och Casper Juustovaara Karlsson.

David Granberg får trä på sig Luleå-tröjan igen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

MoDo lånade in David Granberg i januari. Men han hann bara göra elva matcher, där den senaste var gårdagens seger mot Nybro Vikings.

På elva matcher förlorade MoDo sex av dem och den 20-årige Granberg bidrog med två assistpoäng. Nu står det klart att han inte blir kvar längre.

Luleå Hockey, som han vann SM-guld med i våras, kallar tillbaka centern. Tidigare under säsongen har han gjort 31 matcher och stått för fem poäng (1+4).

– Luleå har hamnat i en situation där de – tyvärr för vår del – behöver kalla tillbaka David. Vi tackar honom för hans insatser i MoDo Hockey och önskar dig lycka till”, säger MoDos sportchef Henrik Gradin i ett uttalande.

Anledningen uppger Luleå är tveksamheter kring Ben Tardif och Casper Juustovaara Karlsson.