Galna kollapsen: "Ett ras utan dess like"

Erik Gustafsson och Luleå föll ihop totalt.

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Vad händer i Luleå?

Ja, det var frågan många ställde sig när Frölunda HC hade vänt 0–1 till hela 6–1 på dryga åtta minuter. Ja, så pass tung var kollapsen från Luleå Hockey när man under torsdagen tappade allt i den andra perioden.

Graeme Clarke, Linus Högberg, Max Westergård, Bosse Meijer och Jacob Petersson hade samtliga jublat och Dennis Hall kunde bara stå och gapa på Luleå-bänken. De sista tre hade dessutom kommit inom 50 sekunders spel (!), mellan 37:37 och 38:27.

– Det är ett ras utan dess like. Fem mål på tio skott, nu är det sex på tolv, säger TV4:s Petter Rönnqvist i sändningen.

– Sex mål i en period. Har du släppt tre mål brukar du byta målvakten, fortsätter han omMatteus Ward i Luleå-målet.

Första målet för Bosse Meijer: "Helt makalöst"

Stor förgrundsfigur till det hela var också Bosse Meijer, född 2008, som klivit in som andrecenter efter skador på Nicklas Lasu och Erik Thorell. Först var han inblandat i 1–1 och 3–1, och sedan smällde han in ett direktskott från distans.

– Lite nötåtgärd att gå in som center, född 2008, men VILKET SKOTT. Det är helt makalöst, sa Rönnqvist vid 5–1-målet.

– Jag tänkte: "det där är ingen målchans". Jag tycker inte att Ward heller har sin bästa period. Det är en riktigt bra bössa, men Ward står helt still, det är fri sikt.

Målet var Bosse Meijers första i SHL, och på seniornivå.

Erik Gustafsson: "Hamnar i ett dåligt ekorrhjul"

Erik Gustafsson, lagkapten i Luleå, fick sedan ge sin syn på raset i TV4.

– Överlag tycker jag inte att det är en 6–2-match. De får några enkla mål, skott utifrån som går in, och vi slarvar lite med pucken. Det känns som att vi har chans att ta pucken framåt, men väljer hela tiden att göra det svåra, och tappar både fart och tempo i spelet, säger han och fortsätter om det mentala.

– Inget sådant. Det är väl att vi hamnar i ett dåligt ekorrhjul där sista tio där jag tycker att vi svänger förbi och sveper med klubban istället för att gå kropp och ta det raka spelet framåt. En skön utmaning i tredje att försöka vända på det.

Dennis Hall, ny huvudtränare i Luleå, fortsätter inför tredje:

– Vi kan diskutera deras effektivitet fram och tillbaka, men släpper man garden i den här ligan blir det jobbigt. Jag tycker det börjar med vårt spel med pucken som är alldeles för omständigt. Det sätter oss i onödiga försvarslägen som är svåra att hantera. Vi börjar där. Sen tycker jag inte att arbetarkläderna är där på samma sätt. Vi har 20 minuter kvar att visa lite jävla karaktär.

Luleå bytte in Joel Lassinantti till sista 20 och ryckte upp sig, men föll med 7–3.

Luleå – Frölunda: 3–7 (1–0, 1–6, 1–1)

Luleå: Joona Koppanen, Filip Eriksson, Valtteri Puustinen.

Frölunda: Graeme Clarke (2), Linus Högberg, Max Westergård (2), Bosse Meijer och Jacob Petersson