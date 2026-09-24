Pontus Andreasson har förlängt med Luleå.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det var i förra veckan som Expressen kom med uppgifter om framtiden för Pontus Andreasson. Kvällstidningen skrev att Luleå Hockey lagt fram ett nytt långtidsavtal, och att parterna var överens – trots intresse från Frölunda HC.

Idag, när göteborgslaget kom på besök, bekräftades det hela inför nedsläpp.

Det nya kontraktet gör att SHL-stjärnan ser ut att stanna i Norrbotten till 2031. Förlängningen är nämligen på fyra år till för den nu 28-årige centern från Munkedal.

– Pontus Andreasson är en viktig del av vårat lag. Därför känns det väldigt roligt att vi kunnat komma överens om ett så pass långt avtal med honom redan nu, säger GM Ulf Engman i ett uttalande och fortsätter:

– Även om han redan varit väldigt bra för oss känner vi att det fortfarande finns en hel del utveckling kvar i Pontus och vi tror att han har sina bästa år framför sig.

Andreasson om avtalet: "Trivs fantastiskt bra"

Via Munkedal och Kungälv slog sig Pontus Andreasson fram i Frölundas juniorverksamhet. Därifrån blev det SHL-debut innan resan fortsatte i Hockeyallsvenskan med Björklöven. Utöver en säsong i AHL, 2022/23, har Andreasson sedan blivit Luleå troget.

– Det känns jättebra att vi är överens om en förlängning redan nu – för jag trivs fantastiskt bra i Luleå, med både stan och laget. Och man vill självklart vara med och vinna fler gånger, för det hade varit kul att återuppleva det vi gjorde tillsammans 2025, säger han själv i torsdagens uttalande och fortsätter.

– Ambitionsnivån är hög inför den här säsongen. Vi gjorde en bra första match och känner att vi skall kunna vara med och slåss om det under säsongen och när allt skall avgöras till våren. För egen del vill jag fortsätta ha kul där ute och göra en bättre säsong än den förra.