Ny förlust – nu är HV71 nere på kvalplats

Det fortsätter gå tungt för Niklas Erikssons HV71.

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Luleå studsade tillbaka på hemmais i Coop Norrbotten Arena när HV71 besegrades med 5–2 inför 6 150 åskådare.

Gästerna från Jönköping tog ledningen åtta minuter in i den första perioden genom Karl Annborn, assisterad av Lukas Rousek och Pavol Regenda. Luleå svarade dock snabbt när Isac Hedqvist kvitterade till 1–1 efter förarbete från Oscar Engsund och Ben Tardif.

Mittenakten blev en svängig historia där Luleå först tog ledningen genom Oliwer Sjöström. HV71 gav inte upp utan Nikola Pasic såg till att kvittera till 2–2 efter drygt 31 minuters spel, framspelad av Linus Lindström och Riley Woods. Men glädjen blev kortvarig för gästerna; kort därefter skickade Casper Juustovaara Karlsson in 3–2 för hemmalaget.

I den tredje perioden klev Pontus Själin fram som stor matchvinnare för Luleå. Först utökade han ledningen till 4–2 tidigt i perioden, och när HV71 plockade ut målvakten Felix Sandström i slutskedet fastställde Själin slutresultatet till 5–2 i tom bur.

Matchfakta Luleå – HV71

Luleå HF – HV71 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (08.00) Karl Annborn (Lukas Rousek, Pavol Regenda), 1–1 (09.28) Isac Hedqvist (Oscar Engsund, Ben Tardif)

Andra perioden: 2–1 (27.02) Oliwer Sjöström, 2–2 (31.03) Nikola Pasic (Linus Lindström, Riley Woods), 3–2 (34.17) Casper Juustovaara Karlsson (Isac Hedqvist, Ben Tardif)

Tredje perioden: 4–2 (43.14) Pontus Själin (Isac Hedqvist), 5–2 (56.29) Pontus Själin (i tom bur)

Skott: 18–17 (8–5, 6–6, 4–6)

Utvisningar: LHF: 3x2 min. HV71: 1x2 min.

Publik: 6 150 (Coop Norrbotten Arena)