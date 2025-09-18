Väntan på säsongsdebuten fortsätter för Mathias Bromé.

Efter att Luleå-forwarden tidigare strukits från laget kommer nu tydliga besked.

– Bromé spelar inte i kväll, säger fystränaren Mattias Waaranperä till NSD.

Mathias Bromé i Luleå. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

När Luleå först presenterade sitt lag till SHL-premiären mot Malmö fanns Mathias Bromé uppskriven. Nu, efter att stjärnan strukits i sista stund vid de två första matcherna på säsongen, kommer tydliga besked från fystränaren Mattias Waaranperä.



– Bromé spelar inte i kväll (mot Rögle), säger han till NSD efter torsdagens matchvärmning.



Anledningen till det hela en infektion i foten som 31-åringen dragit på sig efter att han täckt ett skott i mötet med Bern 30 augusti.



– I lördags var det alldeles för mycket rodnad och läkarna sa nej till spel, har Bromé tidigare berättat.

Då kan säsongsdebuten ske: ”Betydligt bättre”

Stjärnan tog då sats på att spela tisdagens finalrepris mot Brynäs, men varken då eller idag (torsdag) blir det alltså spel. Forwarden var inte heller med på is under torsdagens värmning, utan tränade själv i gymmet, skriver NSD.



Waaranperä berättar att målsättningen nu är spel till helgen, samtidigt som Luleå väntas ställa upp med samma lag som senast.



– Det är betydligt bättre med honom och vi har förhoppningar att han ska vara redo till helgen och aktuell för lördagsmatchen (Frölunda), säger fystränaren till tidningen.



Mathias Bromé stod för 19 mål och 20 assist under grundserien 2024/25. Därefter blev det ytterligare nio poäng i slutspelet, när SM-guldet säkrades.

Source: Mathias Bromé @ Elite Prospects