Ny tung förlust för Linköping

Seger för Luleå med 2–1 mot LHC

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Anton Levtchi avgjorde för Luleå

Luleå segrade borta mot LHC i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Luleå fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).

Segern var Luleås femte på de senaste sex matcherna.

Malmö nästa för Luleå

Pontus Andreasson gjorde 1–0 till Luleå efter 7.20 efter förarbete av Oskari Laaksonen och Mathias Bromé.

Efter 16.52 i andra perioden slog Markus Ljungh till framspelad av Robin Kovacs och David Bernhardt och kvitterade för LHC.

8.32 in i tredje perioden nätade Luleås Anton Levtchi på pass av Markus Nurmi och Pontus Andreasson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

För LHC gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Luleå är på sjätte plats. Så sent som den 27 december låg Luleå på tolfte plats i tabellen.

I nästa match möter LHC Frölunda borta på lördag 31 januari 15.15. Luleå möter Malmö torsdag 29 januari 19.00 hemma.

LHC–Luleå 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (7.20) Pontus Andreasson (Oskari Laaksonen, Mathias Bromé).

Andra perioden: 1–1 (36.52) Markus Ljungh (Robin Kovacs, David Bernhardt).

Tredje perioden: 1–2 (48.32) Anton Levtchi (Markus Nurmi, Pontus Andreasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-2-2

Luleå: 4-1-0

Nästa match:

LHC: Frölunda HC, borta, 31 januari 15.15

Luleå: IF Malmö Redhawks, hemma, 29 januari 19.00