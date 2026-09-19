Grewe och Kovacs rök ihop direkt: "Inte vänner"

Grewe och Kovacs rök ihop inför nedsläpp i Avicii Arena.

Foto: Bildbyrån (montage).

Även om det aldrig blev någon återkomst i AIK står Robin Kovács fast vid sina värderingar. En sådan handlar om Djurgårdens IF Hockey och blev tydlig redan innan pucken släpptes i Avicii Arena under lördagens SHL-premiär.

De båda spelarna ställde upp intill varandra för första tekningen, men började snabbt putta på varandra. Domarna avbröt och fick sära på DIF- och IF Björklöven-stjärnorna, och därefter försökte DiDomenico även byta plats med Kocacs, utan att lyckas.

– De är inte vänner det vet vi. De hinner inte ens släppa första pucken, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen i sändningen.

– Det blir en extra krydda. Robin Kovacs gillar inte Djurgården, det vet vi om, det blir speciellt när Grewe mycket väl vet om det, fyller experten Petter Rönnqvist i.

Se klippet nedan! Matchen pågår!

