KROSSEN: Tvingas till time out direkt

Örebros nye tränare Martin Filander.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån. "Tuff första period för Örebro Hockey Färjestad BK SHL "Tuff första period för. Framförallt hartagit vara på de numerära överlägen man har haft", summerade TV4:s kommentator Stefan Klemetz när 0–3 gick in för hemmalaget redan i minut 13 av-premiären.

Där och då tvingades också Martin Filander till sin första time out som huvudtränare för Örebro.

Det nya kapitlet, med 45-åringen tillbaka tolv år efter sin senaste sejour i klubben, inleddes kort sagt av en riktig mardröm. Bättre blev det inte heller av att Per Åslund också utökade till 0–4 innan första pausen.

– Det är alldeles för dåligt. Vi måste se oss själva i spegeln och inse att serien har börjat nu, säger trotjänaren Gustav Backström i TV4:s sändning och fortsätter.

– Vi blir alldeles för utspridda över hela banan. Vi forecheckar själva, vi backar av när vi ska göra det, så vi blir ett otroligt långt lag, och jobbar en och en istället för alla tillsammans. Då blir det svårt.

Självkritiken: "Alldeles för dåligt av mig"

Tre av målen kom också i powerplay. Något som fick Backström att även pika sig själv.

– Ja, det är något som är alldeles för dåligt av mig själv, som jag måste göra bättre, säger han om sitt spel i numerärt underläge.

– Sen måste vi helt enkelt hålla oss utanför utvisningsbåset. Vi vet att de är skickliga i sitt powerplay och vi tar alldeles för många onödiga utvisningar. Det finns en hel del att förbättra här

I andra fyllde också Viktor Lodin och Marcus Johansson på till 5–0 och 6–0.

– Jäkligt dålig start för oss. Vi pratar om att vi ska göra en bra start. Första fem minuterna kanske är okej, men sen är det som att luften går ur oss när de gör 0–1 och 0–2. Vi får bli bättre i fortsättningen. Nu är det bara att glömma det och köra på i tredje, säger Örebros Robin Salo.

– Vi har inget att förlora. Det är bara att köra "all out" nu. Sånt som händer, det är hockey.

Färjestad – Örebro: 6–0 (4–0, 2–0

Färjestad: Radim Zohorna, Victor Ejdsell, Axel Bergkvist, Per Åslund, Viktor Lodin, Marcus Johansson.

Örebro:

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