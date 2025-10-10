Lukas Pilö tvingades kliva av gårdagens förlustmatch mot Örebro.

Detta efter en smäll mot huvudet.

– Det var så klart en otäck smäll när det tar mot sargen på det sättet, säger Timrås lagläkare Christian Rydin till Sundsvalls Tidning.

Lukas Pilö.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av den andra perioden i gårdagens förlustmatch mot Örebro (3–5) som Timrås back Lukas Pilö tvingades kliva av matchen



Detta efter en smäll där han åkte in med huvudet mot plexiglasets kant.



– Det var så klart en otäck smäll när det tar mot sargen på det sättet. Vi håller på och utvärderar honom om han kan komma till spel nästa match eller inte, säger lagläkaren Christian Rydin till Sundsvalls Tidning.

”Garanterar ingen hjärnskakning”

Om det rör sig om en hjärnskakning vill Rydin inte svara på i nuläget.



– Just nu klassificerar vi det bara som överkropp, i och med att vi håller på och utvärderar honom. Skulle det visa sig att det är en skada går vi ut med mer info.



Timrå har drabbats av flera smällar mot huvudet den senaste tiden, där Jacob Johansson, Per Svensson och Marcus Westfält alla tvingats kliva av matcher på grund av smällar mot huvudet. Där har det emellertid bara varit den sistnämnde som fick en bekräftad hjärnskakning, rapporterar Sundsvalls Tidning.



– En smäll mot huvudet garanterar ju ingen hjärnskakning. På samma sätt som man kan tappa telefonen i ett stengolv utan att den går sönder, säger Rydin.



Lukas Pilö har spelat åtta matcher och inte noterats för någon poäng den här SHL-säsongen. På dessa matcher har han snittat strax över 15 minuters istid.