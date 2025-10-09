Örebro bryter tunga trenden – efterlängtad seger

Seger för Örebro Hockey med 5–3 mot Timrå IK

Patrik Puistola matchvinnare för Örebro Hockey

Örebro Hockeys tredje seger

Örebro Hockey segrade hemma i Behrn Arena mot Timrå IK i SHL. 5–3 (2–1, 2–0, 1–2) slutade matchen på torsdagen.

Färjestad nästa för Örebro Hockey

Timrå IK tog ledningen i första perioden genom Albin Sundin.

Noah Steen och Kalle Kossila såg till att Örebro Hockey vände till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Örebro Hockey starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av David Quenneville och Patrik Puistola. Efter 1.38 i tredje perioden ökade Örebro Hockey på till 5–1 genom Glenn Gustafsson.

Erik Walli Walterholm och Jonathan Dahlén reducerade förvisso, men närmare än 5–3 kom inte Timrå IK. Örebro Hockey tog därmed en säker seger.

Örebro Hockeys David Quenneville stod för ett mål och två assists.

I tabellen innebär det här att Timrå IK nu ligger på femte plats. Örebro Hockey är på 13:e plats. Timrå IK var elva i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Örebro Hockey Färjestad borta i Löfbergs Arena 18.00 medan Timrå IK spelar borta mot Malmö 15.15.

Örebro Hockey–Timrå IK 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (10.35) Albin Sundin (Emil Pettersson), 1–1 (14.21) Kalle Kossila (Patrik Puistola, David Quenneville), 2–1 (17.38) Noah Steen.

Andra perioden: 3–1 (32.34) David Quenneville (William Wikman, Christopher Mastomäki), 4–1 (38.37) Patrik Puistola (David Quenneville, Linus Arnesson).

Tredje perioden: 5–1 (41.38) Glenn Gustafsson (William Wikman, Juuso Vainio), 5–2 (51.49) Erik Walli Walterholm (Didrik Strömberg, Jacob Johansson), 5–3 (56.04) Jonathan Dahlén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-0-3

Timrå IK: 1-1-3

Nästa match:

Örebro Hockey: Färjestads BK, borta, 11 oktober

Timrå IK: IF Malmö Redhawks, borta, 11 oktober