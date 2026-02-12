”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs Damian Clara hyllas över hela världens efter OS-premiären mot Sverige, men tvingades utgå. Nu kommer lugnande ord från italienska förbundet.

Italien ger lugnande besked om Brynäs Damian Clara efter OS-premiären. Foto: Bildbyrån (montage).

Om det inte hade varit för Damian Clara hade OS-premiären mot Sverige troligen slutat i tvåsiffrigt. Istället räddade den 21-årige Brynäs-målvakten hela 46 puckar för Italien, innan han tvingades kliva av.

Elias Pettersson hade kommit till ett friläge, varpå Clara sträckte ut benskyddet och stod för ytterligare en jätteräddning. ”Den sträcker han sig på”, konstaterade TV4:s Sanny Lindström i sändningen, och 46 minuter in, vid ett spelavbrott, kom de oroande bilderna på SHL-målvakten där han byttes mot Davide Fadani.

Den största oron tittade nog fram hos Brynäs, som bara dagar tidigare valt att släppa Collin Delia. Detta i hopp om att Clara skulle komma tillbaka för att vara tvåa bakom Erik Källgren, efter OS-uppehållet.

Men nu kommer lugnande ord efter sena onsdagsmatchen.

Italiens lugnande ord: ”Kramp”

När det italienska förbundet summerar mötet med Sverige, i Milano, är det ”crampi”, eller kramp, som används som förklaring till målvaktens avbrutna match.

Om detta är fallet kan Damian Clara använda torsdagen som vilodag, för att sedan vara redo för fredagsmatchen mot Slovakien. Och inte minst kan Brynäs pusta ut när deadline för övergångar närmar sig med stormsteg (15 februari).

Den 21-årige italienaren är på lån från NHL-laget Anaheim Ducks under 2025/26, men var även med och spelade upp Brynäs i SHL 2024. Nu hyllas han över hela världen för sin insats där Sverige sköt hela 27 skott bara i den första perioden.

– Otroligt. Att han kom in och stod på huvudet så där, det var det som höll oss kvar i matchen. När man har en målvakt som spelar så är det svårt att inte vilja kämpa för honom, säger italiens Cristiano DiGiacinto om Clara.

