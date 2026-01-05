Timrås besked efter otäcka skadan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Heikkinen fördes till sjukhus efter att ha fått en klubba mot ögat i lördagens match mot Djurgården.

Nu lämnar Timrå lugnande besked kring forwarden.

Anton Heikkinen skadade sig i helgens match mot Djurgården.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

I ett inlägg på Instagram lämnar Timrås lagläkare Christian Rydin ett lugnande besked kring statusen på lagets forward Anton Heikkinen.

– Efter undersökning kan vi konstatera att Heikkinen inte har drabbats av någon allvarlig skada. Läget följs dag för dag och för närvarande är han ej aktuell för spel, säger Rydin.

Träffades av klubbspets i ansiktet

Det var i helgens SHL-möte med Djurgården som olyckan var framme för Timrås forward. Heikkinen träffades av motståndarforwarden Mathias Emilio Pettersens klubba mot ögat och blev liggandes på isen. Han kunde därefter ta sig av isen själv, innan han fick vård av ambulanspersonal på avbytarbänken och sedermera skickades till sjukhus för vidare undersökningar.

Den 25-årige forwarden hämtades in till Timrå från Skellefteå inför den här säsongen och har noterats för 13 poäng (5+8) på 32 matcher i SHL.

