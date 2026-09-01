Stjärnans skadebesked: "Hade hoppats att det skulle gå lite snabbare"

Lucas Wallmark dras med skadebekymmer.

Lucas Wallmark har dragits med en underkroppsskada som har hållit hemvändaren borta från den större delen av Björklövens försäsong och förberedelser inför återkomsten till SHL .

– Vi jobbar för fullt här för att det ska bli så bra så att man kan vara redo. Man får träna tålamodet lite, jag kanske hade hoppats på att det skulle gå lite snabbare, men det har gått åt rätt håll och man vill ju inte göra något förhastat som gör att det kan bli sämre över tid, säger Wallmark till Västerbottens-Kuriren .

"Ingenting som är trasigt"

Någon större fara med den 30-årige centern är det emellertid inte.

– Det är ingenting som är trasigt eller någonting, utan det är bara mer att man måste få ner lite smärta, förklarar han.

Wallmark har inte spelat i någon av Björklövens tre träningsmatcher inför SHL-säsongen. Huruvida han kommer att hinna spela i någon av de tre återstående försäsongsmatcherna återstår i skrivande stund att se.

– Ska jag vara helt ärlig så har jag ingen aning just nu riktigt hur vi kommer lägga upp det. Man får ta det lite dag för dag, vecka till vecka. Men vi har fått bra hjälp och det känns som att vi har bra koll på det vilket är positivt, säger Wallmark.

Skrev sexårskontrakt i våras

30-åringen vände hem till Björklöven i våras på ett sexårskontrakt efter att ha skjutit den schweiziska mästerskapstiteln till Fribourg-Gottéron på övertid i den sjunde och helt avgörande finalen mot Davos. Senast Wallmark spelade i SHL var säsongen 2015/16 med Luleå och sedan dess har han hunnit med fem säsonger i Nordamerika i Carolina och Floridas organisationer, en säsong i ryska CSKA Moskva, en säsong i Zürich-klubben ZSC samt tre säsonger i Fribourg-Gottéron.

Den gångna säsongen stod Wallmark för 21 poäng (8+13) på 31 grundseriematcher för den schweiziska mästarklubben.