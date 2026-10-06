Poängkungen öppnar för SHL-konkurrent: ”Alltid med”

Lucas Elvenes.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Lucas Elvenes har haft en, minst sagt, produktiv start på SHL -säsongen.

Med sina 13 poäng på de sex inledande matcherna toppar han poängligan med tre poängs marginal ned till tvåan Oscar Lindberg. Elvenes har gjort två mål och elva assist under upptakten – och samtidigt som han öser in poäng sitter poängkungen på ett utgående kontrakt med Växjö .

När Helsingborgs Dagblad frågar om en återkomst till Rögle kan bli aktuell när det ska skrivas ett nytt kontrakt, öppnar SHL-stjärnan för spel i Ängelholmsklubben.

– Rögle är alltid med. Det är min moderklubb så det kommer alltid finnas där och ha sig, säger Elvenes till tidningen.

Stort intresse i Schweiz

Samtidigt är Elvenes tydlig med att han trivs bra i Växjö.

– Suveränt. Det är ett underbart lag, underbar stad, underbara fans.

Det är emellertid inte säkert att Elvenes blir kvar i SHL överhuvudtaget. För en månad sedan rapporterade Expressen att det finns ett stort intresse för poängkungen i Schweiz, där Lugano pekas ut som en klubb som varit tydliga med att man vill plocka in forwarden till nästa säsong.

– Jag tänker inte så mycket på det utan vill göra en bra säsong här och vill ha en bra start som jag också har haft. Sen får vi se vad som händer, säger Elvenes till Helsingborgs Dagblad.