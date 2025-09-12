Lucas Elvenes byter Leksand mot Växjö inför den här säsongen. På SHL:s upptaktsträff förklarade han klubbytet – och inte minst betydelsen som nygamle tränaren Björn Hellkvist haft på beslutet.

– Det betyder mycket. En coach som vet vad jag kan, säger Elvenes.

Lucas Elvenes återförenas med Björn Hellkvist i Växjö.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Lucas, nya färger på dig den här säsongen. Hur har det varit att byta Leksand mot Växjö?

– Det har varit kul. Det har varit lite annorlunda. Växjö är så proffsig som den klubben är, så man har kommit in i det bra. Vi har haft en hel sommar där och hela den biten, så jag tycker det har varit en jättebra första tid.

Vad var det som låg bakom klubbbytet?

– Det var mycket. Speciellt hockeyn. Att få en tränare som vet vad jag gör, och vad jag går för. Ett lag som är vana vid att vinna. Och sen så är det mycket utanför som spelar roll också, så klart.

Ja, du blir återförenad med Björn Hellkvist. Vad betyder det?

– Det betyder mycket. En coach som vet vad jag kan, och jag vet vad han kan. En trygghet, skulle jag beskriva det som.

Du har två produktiva säsonger bakom dig, men det har alltid känts som det finns en växel till där i ditt spel. Vad är det som fattas för att du ska ta det där sista klivet och bli en toppspelare i ligan på allvar?

– Som du säger, för det första så är det ett lag jag kommer till nu som kan hjälpa mig, ta mig dit också. Jag tycker det kanske man ska vara lite jämnare genom matcherna. Inte ha för mycket upp och ner med poäng och den här biten, men jag tycker ändå att dit man kommer till nu, det gör mycket nytta att spela med nya spelare, nya kedjekamrater och allt den biten. Så det ska bli spännande att se hur det blir.

Lucas Elvenes hoppas kunna göra fler än de tre mål han skrapade ihop i fjol.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Lucas Elvenes: ”Måste börja skjuta mer”

Men det här med att vi tar upp dig som en av tre potentiella poängkungar i SHL, känns det rimligt för din del? Eller är det någonting som du är totalt ointresserad av?

– Nej, det tycker jag känns rimligt. Jag tycker att ha det i mig har visat under de här två åren att jag kan göra poäng och den biten, så jag tycker det känns rimligt.

Du är faktiskt en av de mest utpräglade spelfördelarna, playmakers, vi har i SHL. Jag är lite nyfiken på, du gjorde tre mål i fjol, 27 assist. Blir det fler än tre mål i år?

– Jo, det ska jag se till att det blir. Tre mål ser inte så bra ut, så nej, jag får börja skjuta mer.

Är det något som Björn är på dig om att du ska använda ditt skott mer?

– Nej, alltså varenda klubb man har varit i… Oftast kommer de till slut och säger till att man måste börja skjuta mer, men det är något som jag själv måste sätta i mitt huvud. Det säger man ofta till sig själv inför varje säsong, men det blir ändå samma sak till slut. Nej, man får helt enkelt sätta det i huvudet och börja skjuta mer.

Jag tänker att dina kedjekamrater nog är ganska nöjda och de får ju desto fler möjligheter att göra mål.

– Ja, som du säger, när man spelar med (Reid) Gardiner och (Dylan) McLaughlin här. Gardiner har ett riktigt bra skott, så det är perfekt att spela med honom och McLaughlin som kan bära pucken, så det blir en perfekt kedja för mig.

