Buades ut i comebacken: "Kan förstå dem"

Lucas Carlsson gjorde ikväll sin första match sedan han skrev på för Djurgårdens IF Hockey. En övergång som väckte ont blod i Carlssons hemstad Gävle. Just den stad han ikväll gjorde sin debut i för Djurgården.
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