Lucas Carlsson buades ut. Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.
Lucas Carlsson buades ut. Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.
SHL

Buades ut i comebacken: "Kan förstå dem"

Publicerad 15 oktober 2026 22:27
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Lucas Carlsson buades ut i sin comeback - mot hans gamla lag Brynäs.
– På något sätt är det kul att de fortfarande bryr sig, säger Carlsson.
– Det är klart att jag hellre hade haft honom i vår tröja, säger Linus Ölund.

Lucas Carlsson gjorde ikväll sin första match sedan han skrev på för Djurgårdens IF Hockey. En övergång som väckte ont blod i Carlssons hemstad Gävle. Just den stad han ikväll gjorde sin debut i för Djurgården.

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Den här artikeln handlar om:

Lucas CarlssonBrynäs IFDjurgårdens IF Hockey