”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När SHL:s grundserie ska göras upp saknar Rögle sin nyckelforward. Lubos Horky deltog inte på lagets träning under måndagen.

– Det blir en kamp mot klockan, Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Lubos Horky riskerar att missa veckans matcher

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Grundserien drar ihop sig när lagen nu går in i sista grundserieveckan. Under dagens träning dök ett nytt namn upp på Rögles frånvarolista, nämligen Lubos Horky.

– Det blir en kamp mot klockan, vi ska göra allt vi kan för att Lubos ska kunna vara med i morgon [tisdag], säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Alvengrip misstänker att det inte ska röra sig om någon längre frånvaro, men eftersom att Rögle spelar tre matcher under veckan är Horkys spelstatus ovis. Ytterligare en forward vars status är oklar är Daniel Zaars. Han utgick under matchen mot Frölunda förra veckan och var heller inte med i mötet mot Färjestad i lördags.

– Han blir lite bättre för varje dag och var på is innan passet, dessutom körde han lite på egen hand när övriga var ute. Det går åt rätt håll. Jag tror inte att han spelar mot Skellefteå, men det finns fortfarande goda chanser till torsdag och lördag, uppger fysioterapeuten till Helsingborgs Dagblad.

Nära comeback för backen

En spelare som däremot närmar sig en återkomst är Mattias Göransson. För över en och en halv månad sedan spelade han senast, nu är comebacken nära.

– Han har stegrat sin träning på isen de senaste två veckorna, säger Alvengrip och fortsätter:

– Tanken är att han ska gå in i full träning från och med tisdag. Förmodligen kommer han att vara hemma och träna när vi spelar där uppe, men vill coacherna använda honom mot slutet av veckan ska han vara tillgänglig för det.

Endast tre matcher av grundserien återstår. Ängelholmsklubben har plockat 84 poäng på 49 matcher. Imorgon väntar en toppmatch när Rögle reser norrut för att utmana serieledande Skellefteå.

Source: Lubos Horky @ Elite Prospects