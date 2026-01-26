”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Lubos Horký är Rögles målkung i SHL den här säsongen.

Nu meddelar klubben att tjecken skriver ett nytt kontrakt.

– Lubos har varit viktig för laget sen dagen han kom till oss, säger sportchef Hampus Sjöström.

Lubos Horký är klar för ytterligare en säsong i Rögle-tröjan. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

I slutet av förra säsongen värvade Rögle den tjeckiske forwarden Lubos Horký som närmast kom från Pelicans i Finland. Han stod sedan för en fin avslutning på säsongen med 4+2 på nio matcher vilket ledde till att han fick förlängt över årets säsong.

Därefter har det dock varit osäkert om Horký skulle bli kvar i Rögle eller inte från och med nästa säsong. Han har haft utgående kontrakt och tidigare i höstas kom det uppgifter om att forwarden var på väg hem till Tjeckien. Där ska ha både Kometa Brno och Dynamo Pardubice ha slagits om hans underskrift.

Lubos Horký nobbar Tjeckien – stannar i Rögle

Men nu står det klart att 28-åringen inte alls vänder hem till Tjeckien. I stället är han klar för en fortsättning i Rögle. Klubben meddelar på sin hemsida att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt som gäller till 2027.

– Lubos har varit viktig för laget sen dagen han kom till oss. Han bidrar med fart, tyngd och ett bra skott. Vi tror det finns mer att hämta av varandra och ser fram emot att se honom i grönt och vitt även kommande säsong, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Lubos Horký har varit en stark spelare i Rögles offensiv den här säsongen. Hans tolv mål är bäst i laget tillsammans med Leon Bristedt. Totalt har Horký gjort 16 mål och 24 poäng på 47 matcher sedan han värvades till Rögle i slutet av förra säsongen. Forwarden är också en regelbunden spelare i det tjeckiska landslaget och var uttagen i Finland Hockey Games tidigare den här säsongen.

Source: Lubos Horky @ Elite Prospects