Pekas ut som SHL-alternativ för JVM-hjälten

Love Härenstam.

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Love Härenstam var jagad av SHL -klubbar redan inför den här säsongen, men JVM -stjärnan valde då att stanna i Södertälje för att spela ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan .

Till nästa säsong kan emellertid en flytt till högstaligan bli verklighet, menar Aftonbladets Hans Abrahamsson i podden "Abris & Sanny" .

– Signalerna jag får är att det mycket väl kan bli en säsong i SHL och att det inte är högaktuellt att åka över till St. Louis redan nästa säsong. Mycket talar för att det blir SHL-spel. Sen om St. Louis bestämmer sig för att han ska åka över så väger deras ord väldigt tungt i det här, säger han i podden.

"En av klubbarna som är högaktuell"

St. Louis Blues draftade 19-åringen i sjätterundan 2025 och äger NHL-rättigheterna till storlöftet, men målvakten har ännu inte skrivit något avtal med klubben. Skulle det bli en säsong i SHL pekas Frölunda ut som ett högaktuellt alternativ.

– Det jag hör är att Frölunda är en av klubbarna som är högaktuell i så fall, säger Abrahamsson.

Frölunda har kontrakt med Tobias Normann över nästa säsong, medan 39-årige veteranen Lasse Johansson har ett kontrakt som löper ut våren 2027.

Stor succé under fjolåret

Härenstam har ett förflutet i en rad SHL-klubbar. Han spelade ungdomshockey i Djurgården och flyttade upp till Luleå där han spelade två juniorsäsonger, innan han spenderade merparten av säsongen 2024/25 i Skellefteås U20-lag. Inför fjolårssäsongen tog han steget till seniorhockeyn och Södertälje, där han gjorde stor succé i Hockeyallsvenskan och prisades med Guldgallret som bästa junior samt som årets målvakt och årets rookie i ligan.

Under säsongen vann Härenstam JVM-guld med Juniorkronorna, prisades som turneringens bästa målvakt och fick även debutera i Tre Kronor under våren. Härenstam blev även uttagen i den svenska VM-truppen, men fick ingen speltid i mästerskapet.