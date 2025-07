Löftets ord: ”Kändes som man förlorade varje match”

Michael Brandsegg-Nygård fick ingen jätteskjuts i Skellefteå.

Nu när han gör sig redo för spel i Nordamerika berättar han om hur han upplevde tiden i Skellefteå.

– Det känns som man inte hjälpte dem tillräckligt och det kändes som man förlorade varje match, säger han till The Detroit News.

Brandsegg-Nygård berättar om tuffa tiden i Skellefteå.

Michael Brandsegg-Nygård var som 18-åring en spektakulär spelare i Mora säsongen 2023/24.

Efter succén i HA fick han chansen i Skellefteå, utlånad av Detroit Red Wings under säsongen som gick. Men det gick aldrig riktigt som han hade önskat och det stannade på elva poäng i grundserien för norrmannen. Sedan lossnade det med nästan en poäng per match i slutspelet. För The Detroit News berättar han om hur han ser på säsongen som gick.

– Det var en tuff säsong och jag var inte så nöjd med den. Men jag lärde mig mycket av det och det är bara att köra på. Jag är inte så van vid att inte kunna göra så mycket poäng som jag brukar. Men Skellefteå hade ingen bra säsong och det var rätt svårt. Det känns som man inte hjälpte dem tillräckligt och det kändes som man förlorade varje match.

Brandsegg-Nygård: ”Mitt dröm är att nå Red Wings”

Men han har imponerat under Detroits sommarläger. Det bekräftar Detroit Red Wings utvecklingschef.

– Han är tävlingsinriktad och hans åkning har förbättras. Hans spel ser bra ut och han är i bra form. Han har fått smak på det hela i slutet av säsongen med Grand Rapids (i AHL) och han blev bättre för varje match, säger Dan Cleary.

Vidare berättar Brandsegg-Nygård om målen med den kommande säsongen.

– Min dröm och mitt mål är att nå Red Wings och vi får se vad som händer. Men jag är glad över att spela för Grand Rapids också, så jag får göra mitt bästa för att nå dit en dag.