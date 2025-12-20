Löftet svarar efter JVM-nobben – slår till med mål
Melvin Fernström har spelat med landslaget i många år.
Men det blir inget junior-VM i vinter.
På lördagen svarade han på nobben – med ett läckert mål.
– Det är bara att jobba vidare, försöka bli bättre varje dag och inte tänka så mycket på det, säger Melvin Fernström till TV4.
Melvin Fernström, 19, har haft en tuff höst. Till slut visade det sig att det ledde till att han petades i JVM-truppen. En mardröm för den unge forwarden som förra året blev årets rookie i SHL.
Men i eftermiddags lossnade kanske till slut för forwarden. I powerplay slog han till för Örebro efter ett snyggt klapp-klapp anfall, framspelad av Sean Malone och Sampo Ranta.
För TV4 berättar han om sitt förlösande mål.
– Vi kommer på ett flygande anfall och Sampo (Ranta) hittar Sean (Malone) som hittar mig. Jag kan bara raka in den i buren. Jag tycker det går bättre och bättre och det har varit en ganska tuff start ändå men det går bättre och bättre som det känns just nu.
Svaret om nobben: ”Bara att jobba vidare”
Det har nu gått ett tag sedan JVM-nobben blev officiell. Men det vill han inte utbreda sig så mycket kring.
– Det är bara att jobba vidare, försöka bli bättre varje dag och inte tänka så mycket på det och i stället tänka på att vara här och nu, säger han.
Leksand fick en tuff start på matchen – men i den andra perioden hade man ett stort övertag. Med en period kvar att spela står det fortfarande 2-0 till Örebro i Behrn Arena.
Texten uppdateras..
