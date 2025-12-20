Löftet svarar efter JVM-nobben – slår till med mål

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Melvin Fernström har spelat med landslaget i många år.

Men det blir inget junior-VM i vinter.

På lördagen svarade han på nobben – med ett läckert mål.

– Det är bara att jobba vidare, försöka bli bättre varje dag och inte tänka så mycket på det, säger Melvin Fernström till TV4.

Melvin Fernström, Örebro, svarar på JVM-nobben. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0259

Melvin Fernström, 19, har haft en tuff höst. Till slut visade det sig att det ledde till att han petades i JVM-truppen. En mardröm för den unge forwarden som förra året blev årets rookie i SHL.

Men i eftermiddags lossnade kanske till slut för forwarden. I powerplay slog han till för Örebro efter ett snyggt klapp-klapp anfall, framspelad av Sean Malone och Sampo Ranta.

För TV4 berättar han om sitt förlösande mål.

– Vi kommer på ett flygande anfall och Sampo (Ranta) hittar Sean (Malone) som hittar mig. Jag kan bara raka in den i buren. Jag tycker det går bättre och bättre och det har varit en ganska tuff start ändå men det går bättre och bättre som det känns just nu.

Svaret om nobben: ”Bara att jobba vidare”

Det har nu gått ett tag sedan JVM-nobben blev officiell. Men det vill han inte utbreda sig så mycket kring.

– Det är bara att jobba vidare, försöka bli bättre varje dag och inte tänka så mycket på det och i stället tänka på att vara här och nu, säger han.

Leksand fick en tuff start på matchen – men i den andra perioden hade man ett stort övertag. Med en period kvar att spela står det fortfarande 2-0 till Örebro i Behrn Arena.

Texten uppdateras..