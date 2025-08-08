Löftet flyttades upp till A-laget – gjorde mål direkt

Färjestads J20-kapten Wille Johansson, 20, gjorde mål i A-lagets seger mot Västerås på torsdagen.

Nu ses han som en del av A-laget, inför nästa säsong, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Jag ska verkligen försöka bevisa att jag förtjänar att ha en plats här, säger Johansson till tidningen.

Wille Johansson har gått hela vägen genom Färjestads ungdoms- och juniorled. Den unge centern har gjort totalt 13 SHL-matcher i karriären, men väntar fortfarande på sitt första mål. Nere i J20 har han under två säsonger varit en ledande spelare, kapten och dessutom en stor poängspelare.

När Färjestad på torsdagskvällen drog igång försäsongen på riktigt med en träningsmatch mot Västerås i ABB Arena, spelade ynglingen. Detta ihopparad med stjärnspelare som Marian Studenic och Oskar Steen.

”För mig är Wille en i truppen”

Då gjorde 20-åringen det sista målet i matchen som slutade med en 2–0 seger för FBK.

Efter matchen hyllade Jörgen Jönsson honom.

– För mig är Wille en i truppen. Jag tycker han fyllde rollen han fick i dag jättebra, offensivt tog han jobbet framför mål vilket behövs när Steen och Studenic spelar runt med sin fina kemi. Defensivt spelade han starkt, man ser att han är en smart hockeyspelare. Jag kan förstå varför han har ett avtal, säger han till VF.

”Det är riktigt häftigt”

För tidningen berättar Johansson att det ”knappt kan bli bättre” än att få chansen mellan de två stjärnorna.

– Det är riktigt häftigt att få chansen med dem. Det är två svinbra hockeyspelare, så det är egentligen bara att stå på rätt ställe vid rätt tillfälle. De hjälper mig jättemycket därute och jag försöker bara hjälpa dem så mycket som möjligt.

Vidare förklarar han hur klubben har beskrivit hans egen situation i truppen inför säsongen.

– Inget mer än att jag ska släppa loss och köra. Det är 14 forwards i truppen, så vi får se hur det blir när de nya killarna kommer. Jag ska verkligen försöka bevisa att jag förtjänar att ha en plats här. Det är mitt mål, vilket det alltid har varit, och nu har chansen kommit, säger han.