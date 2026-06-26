Lodins besked - då blir det comeback

Viktor Lodin siktar på snabb comeback.

Det var i den sjätte kvartsfinalen som Viktor Lodin åkte på en otäck skada och tvingades avstå den avgörande matchen i Ängelholm. Därefter har han tvingats till flera operationer. Trots det har rehabiliteringen gått snabbt och stjränforwarden är redan tillbaka i träning.

– Det har läkt bra utan några komplikationer. Det är väldigt speciellt att skära upp hela låret och alla lager där innanför. Det är lätt att det blir fel, men det har blivit väldigt bra. Jag har tappat väldigt lite muskler, säger Lodin till NWT.

Viktor Lodin siktar på comeback till seriepremiären

Med knappt tre månader kvar till Färjestads SHL-premiär mot Örebro Hockeyhoppas nu Lodin att formen ska vara 100 procent till dess.

– Jag är inte helt fullt där jag vill vara, men jag är på väg dit. Jag är på ett bra ställe. Jag har kunnat träna mycket mer än vad jag trodde och mycket tidigare. Jag var tillbaka redan två månader efter operationen och det var inte vad vi trodde, säger han.

Beskedet till Färjestadssupportrarna är att han kommer vara på is med laget från start. Hur vida det blir matchsspel innan SHL-premiären vågar han inte slå fast.

– Jag kommer att spela seriepremiären, men känner jag mig själv rätt så kommer jag vilja spela så fort som möjligt.