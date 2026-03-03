Locket på i Skellefteå – fyra saknades

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteås val att kalla hem Rasmus Bergqvist skapar oro kring Jonathan Pudas skada. Nu lägger SHL-klubben locket på kring läget.

– Vi kommer inte kommentera eventuella skador eller sjukdomar, säger huvudtränaren Daniel Hermansson till Norran.

Fortsatt oklart hur det är med Jonathan Pudas skada. Foto: Bildbyrån/Simon Eliason.

Fem matcher kvar av SHL:s grundserie har Jonathan Pudas skadestatus hamnat i fokus. Backstjärnan saknades mot både Frölunda och Luleå, torsdag och lördag, med en mindre känning. Men beslutet att kalla hem Rasmus Bergqvist från Östersund och Hockeyallsvenskan skapar oro.

Nu, när Norran rapporterar från tisdagens träning, lägger Skellefteå locket på.

– Läget är bra, men vi kommer inte kommentera eventuella skador eller sjukdomar, säger huvudtränaren Daniel Hermansson till tidningen och fortsätter om Bergqvist.

– Han har varit tillgänglig för oss hela tiden och nu tyckte vi att det var läge i och med att vi haft lite skador och sjukdomar på backsidan.

Tillsammans med Måns Forsfjäll, Emil Djuse och Pär Lindholm var Pudas dock en av som saknades under tisdagen. Victor Stjernborg tränade i rött.

Svaret om Lundberg: ”En säkerhetsåtgärd”

Samtidigt finns en ovisshet även kring Martin Lundberg. Femfaldige SM-guldvinnaren som vände hem runt årskiftet, men klev av skadad redan i andra matchen. I lördagsmötet med Luleå blev det nämligen endast 3:46 i istid.

– Det var en säkerhetsåtgärd och han tränar i dag, så det är ingen fara. Men övrigt kommenterar vi inte, lugnar Hermansson.

Endast Rickard Hugg och Oscar Lindberg har gjort fler poäng i Skellefteå än Pudas denna säsong. Av samtliga backar i SHL är han i topp sett till både mål och poäng.

Source: Jonathan Pudas @ Elite Prospects