SHL-säsongen har knappt hunnit börja, men redan nu har sportcheferna i ligan börjat planera för nästa säsongs lagbygge.

Många stjärnor sitter redan på långa kontrakt – men det finns alltjämt många toppnamn som sitter på utgående kontrakt.

Jakob Silfverberg, Tim Juel, Ty Rattie och David Quenneville.

Jakob Silfverberg, Brynäs

Jakob Silfverberg återvände till Brynäs på ett tvåårskontrakt inför förra säsongen. På vissa håll fanns en del frågetecken kring Silfverbergs offensiva förmåga efter flera säsonger i en mer tillbakadragen roll i Anaheim, men veteranen visade med all önskvärd tydlighet att han var en spelare av absolut toppklass i SHL. 47 poäng (23+24) på 50 matcher i grundserien följdes upp av ytterligare 13 poäng (7+6) på 17 slutspelsmatcher när Brynäs gick hela vägen till SM-final.

Den här säsongen har Silfverberg inlett strålande och står i skrivande stund noterad för åtta poäng (4+4) på fyra matcher.

Kontraktet med Brynäs löper ut efter säsongen och för Gefle Dagblad har Silfverberg varit tydlig med att han inte tänker hasta fram ett beslut kring framtiden.

– Nej, jag har inte tänkt på det heller. Nu är man är så inne i den här säsongen som kommer och man ser framåt mot den. Det får bli längre fram jag får fundera på hur det blir, jag tänker inte stressa fram något, sade Silfverberg inför säsongen.

– Men jag har väl sagt det att det beror mycket på hur kroppen känns, hur länge man spelar. Det avgör.

Magnus Nygren, Färjestad

Magnus Nygren har haft en del otur med skador sedan återkomsten till Färjestad 2023. Under comebacksäsongen kunde han spela de allra flesta matcherna, men spelade med smärta. Under fjolårssäsongen blev det också spel i större delen av matcherna, innan han ådrog sig en skada i SM-slutspelet och missade de avslutande matcherna.

Den här säsongen har Nygren ännu inte kommit till spel till följd av en skada han ådrog sig i genrepet inför SHL-premiären. En comeback närmar sig emellertid med stormsteg och är Nygren bara frisk och kry så är han alltjämt en back som håller hög klass i SHL. Treårskontraktet som Nygren sajnade med Färjestad redan vintern 2022 löper ut till sommaren och vill veteranbacken stanna så lär det inte vara några bekymmer att komma överens med Rickard Wallin kring en fortsättning.

Nygren har redan gjort sitt utlandsäventyr och spel i någon annan SHL-klubb känns avlägset, så blir det en fortsättning över nästa säsong lär det med allra största sannolikhet bli i Färjestads färger.

– Det kommer vara upp till mig om jag förtjänar ett nytt kontrakt. Jag litar på min kunskap och att mitt driv ska räcka långt och jag har ingen stress, det finns en hel säsong att visa det. Jag är inte klar, för mig är det inte ens en fråga, sade Nygren till Värmlands Folkblad i slutet av augusti.

David Quenneville, Örebro

En av många namnkunniga spelare i Örebro som nu går in på sitt sista år på avtalet med klubben är David Quenneville.

Backen har efter flytten från Oskarshamn fortsatt leverera och slutade förra säsongen på en fjärdeplats i backarnas poängliga i SHL med sina 37 poäng på 46 matcher. Nu går Quenneville in på det sista året på kontraktet, som enligt Expressen ger honom en årslön på i sammanhanget blygsamma 170 000 euro netto.

Tidningen skriver att parterna är i förhandlingar om ett nytt avtal och att Quenneville och Örebro lär hitta en lösning. Dock ska backen vara ute efter en rejäl löneökning, till cirka 250 000 euro netto per säsong, en summa som SHL-klubben i dagsläget inte ska vara villiga att betala, enligt Expressen. Fortsättning följer, med andra ord.

Tim Juel, Timrå

En av SHL:s bästa målvakter går in på sitt kontraktsår med Timrå.

Tim Juel var redan i Oskarshamn en framstående målvakt i SHL, men har sedan flytten till Medelpad tagit nästa kliv i sin utveckling och blivit en Tre Kronor-kalibrig målvakt. Således har Juel satt sig i en rätt gynnsam förhandlingsposition inför kontraktsskrivningen till nästa säsong, där så klart Timrå lär vara intresserade av att få behålla sin stjärnmålvakt.

Enligt Expressens lönelista har Juel ett tämligen lagvänligt kontrakt värt mellan 95 000 kronor och 120 000 kronor i månaden, vilket är en bit under hans egentliga marknadsvärde. Har Timrå, som redan har Jacob Johansson på ett välbetalt avtal fram till 2027, råd att behålla Juel, eller kommer någon annan SHL-klubb att lägga vantarna på honom? Jag har svårt att se att schweiziska klubbar ska blanda sig i dragkampen om Juel, då klubbarna i NL brukar vara tämligen restriktiva med att sajna importmålvakter.

Stalltipset är ändå att Juel väljer att stanna i Timrå, så länge inte någon annan SHL-klubb slänger fram ett jättekontrakt han inte kan tacka nej till.

Ty Rattie, Linköping

Sett till de fyra senaste säsongerna är Patrik Karlkvist den enda forward som gjort fler poäng i SHL än Ty Rattie. Forwarden har varit en stadig poängplockare i Linköping (och Timrå) och vuxit ut till en spetsspelare för östgötarna sedan ankomsten 2022.

Under våren 2024 förlängde Rattie sitt avtal med Linköping fram till våren 2026 och plockade samtidigt bort sin ”out”-klausul för spel i Schweiz. Det avtalet löper alltså ut efter säsongen och frågan är om kanadensarens framtid finns i Linköping?

Mycket beror så klart på hur Linköping hämtar sig sportsligt efter den minst sagt turbulenta starten på säsongen. Detta är Ratties femte säsong i SHL och givet hans poängstarka cv lär det finnas klubbar i Schweiz eller Tyskland som kan slanta upp ett bra avtal för den NHL-meriterade forwarden, om han väljer att gå vidare från Linköping.

Brian O’Neill, Luleå

Brian O’Neill anslöt från Zug till Luleå inför fjolårssäsongen och blev omedelbart en nyckelspelare och publikfavorit i Luleå.

37-åringen växte fram som en av ligans främsta centrar och lyfte sitt spel ytterligare i SM-slutspelet, där han stod för 16 poäng på 17 matcher.

Veteranen tecknade ett tvåårskontrakt i samband med att han skrev på med klubben och har således ett avtal som löper ut till våren. Amerikanen har gjort sig hemmastadd i Luleå och har för NSD öppnat för att avsluta sin karriär i klubben. Trots att han hunnit fylla 37 år ser han inte heller slutet på sin hockeykarriär.

– Det vi fick uppleva den första maj (SM-guldet) förändrade mig och mitt liv. Jag tänker på det varenda dag. Jag trodde aldrig att jag skulle fästa mig vid en annan klubb på det här sättet efter min tid i Jokerit och det skulle vara svårt för mig att lämna Luleå Hockey efter det jag har varit med om här. Det var coolt att se hur mycket guldet betydde för alla och supportrarna har behandlat mig med respekt och varit oerhört stöttande, sade O’Neill till NSD i augusti.

Enligt Expressen har O’Neill den här säsongen en årslön på cirka 270 000 euro netto, vilket gör honom till en av de bäst betalda importspelarna i ligan.

Kalle Kossila, Örebro

Efter en misslyckad läkarundersökning i Schweiz återvände Kalle Kossila till SHL under fjolårssäsongen – men inte till Växjö. I stället var det Örebro som lade vantarna på den skicklige finländaren, som tackade för förtroendet genom att stå för 29 poäng på 37 matcher med klubben.

Kossila tecknade ett välbetalt kontrakt fram till 2026 i samband med kontraktsskrivningen, som enligt Expressen betalar honom cirka 250 000 euro netto per säsong.

Med tanke på att både Quenneville och Puistola har utgående avtal med Örebro, kontrakt som SHL-klubben lär vara väldigt intresserade av att förlänga, ska det bli spännande att se vad som händer med Kossila. Han är tveklöst en nyckelspelare i Örebro, men frågan är om klubben kommer att kunna behålla alla stjärnor med utgående avtal med stigande lönekostnader?

En flytt till Schweiz till nästa säsong känns inte långt borta för Kossila, som ju gjorde klart med Bern innan läkarundersökningen grusade hans planer. Intresse från andra schweiziska klubbar fanns redan förra sommaren och får finländaren bara hålla sig skadefri kan han nog mycket väl få till sin Schweiz-flytt nästa säsong.

Robin Salo, Malmö

Det fanns NHL-intresse för Robin Salo inför den här säsongen, men i slutändan blev han kvar i Malmö.

Där går han nu in på sitt sista år på kontraktet efter att förra säsongen ha producerat 26 poäng (5+21) på 52 matcher för Malmö i grundserien. Backen är alltjämt i en bra ålder (26 år) och lär vara ett intressant namn både för andra SHL-klubbar som är villiga att slanta upp för finländaren, samt för schweiziska klubbar som är i behov av backförstärkning.

Redan inför den här säsongen fanns ett stort intresse för Salo från bland annat Lugano, så det lär kunna bli en dragkamp om Salos signatur så länge han inte får ett NHL-avtal på bordet framåt vårkanten.

Reid Gardiner, Växjö

Efter en rad poängstarka säsonger i Finland, där han förra säsongen stod för 55 poäng på 60 matcher i Kärpät, skrev Reid Gardiner på för Växjö inför den här säsongen.

Så här långt har det visat sig vara en riktig succévärvning av sportchefen Henrik Evertsson, då Gardiner inlett årets SHL-säsong med att dundra in åtta poäng (4+4) på fyra matcher och direkt iklätt sig rollen som nyckelspelare i Växjö. Nu är det alltjämt tidigt på säsongen, men redan nu lär Evertsson skissa på hur en eventuell kontraktsförlängning med Gardiner skulle kunna se ut, då han skrev på ett ettårskontrakt med Växjö i somras.

Gardiner har, enligt Expressen, en årslön på runt 150 000 euro netto per säsong, vilket är en bra bit under vad de bäst betalda importspelarna tjänar i ligan. Kanadensaren kan således sätta sig i en rätt bra förhandlingssits om han fortsätter att leverera under hösten, då planeringen inför nästa säsongs lagbyggen börjar ta allt mer form för sportcheferna i SHL. Intresse från schweiziska klubbar lär också vara oundvikligt om han fortsätter producera, men alltjämt är det kanske för tidigt för klubbarna därnere att slänga sig över Gardiner redan nu.

Patrik Puistola, Örebro

Patrik Puistola blev en succévärvning för Örebro förra säsongen, då finländaren anslöt från finska Jukurit och klarade omställningen till SHL tämligen sömlöst.

Puistola klev in och producerade 39 poäng (18+21) på 52 grundseriematcher för Örebro och lyckades även spela sig in i det finska VM-laget, där han visade framfötterna. Framfarten i Örebro resulterade i NHL-intresse, men något konkret blev det emellertid inte och Puistola blev kvar i Örebro. Frågan är om han blir kvar även efter denna säsong?

Kontraktet löper ut efter säsongen och fjolårets framgångar lär ha gjort att både NHL-klubbar och schweiziska klubbar fått upp ögonen för 24-åringen. Även Puistola har ett tämligen lagvänligt kontrakt med en lön på cirka 150 000 euro netto per säsong, enligt Expressen – en lön han lär kunna höja till nästa säsong. Om det blir i Örebro eller någon annan klubb återstår att se.