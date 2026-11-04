Tar någon av dessa över en SHL-klubb till kommande säsong?
Tar någon av dessa över en SHL-klubb till kommande säsong?
SHL

LISTA: 15 tränare - vilka står i SHL-bås nästa säsong?

Publicerad 04 november 2026 10:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Flera klubbar kommer byta tränare till nästa säsong. Här listar Måns Karlsson 15 tränare som antingen är lediga, har utgående kontrakt eller riskerar att hänga löst i sina nuvarande lag och därför kan hamna i ditt SHL-lag i höst.

  • Ledde sitt lag till SM-final.
  • Svenskarna som har det tungt i Schweiz - kan de bli tillgängliga?
  • Mästartränaren är ledig.
  • Vad händer med Colliton?
  • Mångåriga SHL-tränaren är klubblös.

Växjö Lakers valde att göra sig av med Björn Hellkvist och står utan huvudtränare till nästa säsong. Vi vet också att Brynäs IF och Niklas Gällstedt kommer gå skilda vägar. Och det är knappast en högoddsare att något annat lag också rycker plåstret och byter tränare, antingen under säsongen eller efter densamma.

Men vilka tränare skulle egentligen kunna landa SHL-jobb till nästa säsong? Här listas 15 mer eller mindre troliga kandidater som skulle kunna stå i ditt lags SHL-bås till hösten. Gemensamt för samtliga på listan är att de är svenskar eller har coachat i Sverige tidigare.

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Den här artikeln handlar om:

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