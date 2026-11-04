LISTA: 15 tränare - vilka står i SHL-bås nästa säsong?

Växjö Lakers valde att göra sig av med Björn Hellkvist och står utan huvudtränare till nästa säsong. Vi vet också att Brynäs IF och Niklas Gällstedt kommer gå skilda vägar. Och det är knappast en högoddsare att något annat lag också rycker plåstret och byter tränare, antingen under säsongen eller efter densamma.

Men vilka tränare skulle egentligen kunna landa SHL-jobb till nästa säsong? Här listas 15 mer eller mindre troliga kandidater som skulle kunna stå i ditt lags SHL-bås till hösten. Gemensamt för samtliga på listan är att de är svenskar eller har coachat i Sverige tidigare.