Svaret om framtiden: ”Jag är öppen för allt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Om detta blir Linus Weissbach sista säsong i Frölunda återstår att se. Han sitter på utgående kontrakt, och öppnar nu upp om hur framtiden ser ut.

– Det blir vad det blir, uppger han till Expressen.

Linus Weissbachs kontrakt med Frölunda löper ut efter säsongen Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Linus Weissbach skrev ett tvåårskontrakt inför säsongen 2024/2025 med hans moderklubb Frölunda. Snart har två säsonger passerat och forwarden sitter på ett utgående kontrakt där framtiden är oviss.

Nu öppnar han själv upp för Expressen om hur sitationen ser ut inför sommaren.

– Jag är öppen för allt. Jag har inget kontrakt, så nummer ett är att spela hockey, och sen är det alltid två parter liksom. Men som sagt, jag har inga som helst kommentarer. Det har inte varit så mycket egentligen, så vi får se vad som händer helt enkelt, berättar Weissbach till tidningen.

När Linus Weissbach får frågan om han väntar på att moderklubben ska ta steget att höra av sig svarar han såhär:

– Jag vet faktiskt inte. Det blir vad det blir. Vi får helt enkelt se. Det är den negativa grejen i det här yrket – att man inte alltid har alla kontrollpinnar. Det är fler än jag som bestämmer. Tiden får avgöra, säger han.

Tuffa skadan som påverkat säsongen

I slutet på förra säsongen drog Weissbach på sig en axelskada som han behövde operera. Därefter tog det drygt ett halvår innan han var återställd igen. Hans säsongsdebut dröjde ända till den 11 november, vilket har gjort det svårt för 27-åringen att hitta formen igen.

– Det är klart att det blir en liten startsträcka. Man kan bara träna till en viss punkt, sen blir det annorlunda när det kommer till match och vardag igen. Det blir inte så mycket tid till att återhämta sig, men kroppen känns bra fysiskt, säger forwarden till Expressen.

Hittills har det blivit 15 poäng (5+10) på 28 spelade matcher.

Source: Linus Weissbach @ Elite Prospects