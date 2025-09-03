Skellefteås burväktare Linus Söderström är ännu på skadelistan och tränar inte med laget på is. Även Gustaf Lindvall är skadad och det är nyförvärvet Jani Lampinen som ser ut att vakta kassen under SHL-premiären.

– Vi har inga riktigt bra svar att ge just nu, säger huvudtränaren Daniel Hermansson om Söderström till Norran.

Linus Söderström. Foto: Bildbyrån.

Linus Söderström var Skellefteås tydliga förstakeeper under den gångna säsongen, stjärnan ser dock ut att missa den inledande SHL-matchen mot Djurgården. Målvakten dras med en skada och har inte spelat under någon av Skellefteås träningsmatcher. Nyförvärvet Jani Lampinen har stått majoriteten av försäsongen och kommer göra det även under träningsmatchen mot Björklöven.

Vare sig Söderström kommer vara redo för spel till SHL-premiären är oklart säger huvudtränare Daniel Hermansson till Norran.

– Det är svårt att säga. Just nu rehabar han och vi har inga riktigt bra svar att ge just nu. Vi tar det dag för dag.

Trots att både Gustaf Lindvall och Linus Söderström i nuläget är skadade hoppas Hermansson att Skellefteå ska ha upp till tre målvakter redo inför premiären.

– Jag hoppas vi kommer ha två eller tre målvakter tillgängliga för spel, även om det inte riktigt ligger på mitt bord att förklara hur vi ligger i processen.

Under gårdagens träningsmatch mot Kärpät fick dock 06:an Anton Ringquist förtroendet och vaktade kassen. Matchen slutade 3-1 till Skellefteå.

