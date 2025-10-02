Får matchstraff – nyckelbacken lämnar
Följ HockeySverige på
Google news
Linus Ölund ådrog sig ett matchstraff för checking to the head på Per Svensson. Sen tvingades Svensson utgå.
GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)
Brynäs körde över Timrå fullständigt i den första perioden och gick upp till 3-0 efter mål av Lucas Pettersson, Michal Kempny och glödheta Johannes Kinnvall. Kinnvall gjorde poäng på samtliga mål.
– Det är autobahn för dem, konstaterade Timrås tränare Tommy Samuelsson i pausintervjun i TV4 Play.
Men i den andra perioden fick Timrå en biljett in i matchen. Bara några minuter in på mittakten ådrog sig nämligen Linus Ölund ett matchstraff för checking to the head. Per Svensson, som fick tacklingen, satt kvar i båset under tiden situationen videogranskades men lämnade sedan för omklädningsrummet.
Per Svensson gjorde säsongsdebut så sent som i tisdags efter att ha inlett säsongen på skadelistan.
Timrå reducerade för övrigt i powerplayspelet, via en styrning av Eddie Genborgs. Brynäs redan svaga boxplaystatistik, på strax över 40 procent, försämrades alltså ytterligare.
Kort därefter kom också en reducering till 3-2 via Anton Heikkinen. Det kom emellertid i spel fem mot fem.
Se Linus Ölunds tackling här
Matchstraff för Linus Ölund efter den här tacklingen❌— TV4 Hockey (@TV4_Hockey) October 2, 2025
Streama SHL på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/HaoRtIYLK4
Den här artikeln handlar om: