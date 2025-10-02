Linus Ölund ådrog sig ett matchstraff för checking to the head på Per Svensson. Sen tvingades Svensson utgå.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs körde över Timrå fullständigt i den första perioden och gick upp till 3-0 efter mål av Lucas Pettersson, Michal Kempny och glödheta Johannes Kinnvall. Kinnvall gjorde poäng på samtliga mål.

– Det är autobahn för dem, konstaterade Timrås tränare Tommy Samuelsson i pausintervjun i TV4 Play.

Men i den andra perioden fick Timrå en biljett in i matchen. Bara några minuter in på mittakten ådrog sig nämligen Linus Ölund ett matchstraff för checking to the head. Per Svensson, som fick tacklingen, satt kvar i båset under tiden situationen videogranskades men lämnade sedan för omklädningsrummet.

Per Svensson gjorde säsongsdebut så sent som i tisdags efter att ha inlett säsongen på skadelistan.

Timrå reducerade för övrigt i powerplayspelet, via en styrning av Eddie Genborgs. Brynäs redan svaga boxplaystatistik, på strax över 40 procent, försämrades alltså ytterligare.

Kort därefter kom också en reducering till 3-2 via Anton Heikkinen. Det kom emellertid i spel fem mot fem.

Se Linus Ölunds tackling här