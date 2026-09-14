Linus Nässén får lämna Frölunda.

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Linus Nässén har spelat över 200 matcher för Frölunda HC i SHL. 26-åringen kom till klubben redan inför säsongen 14/15 och var Frölunda trogen fram till den förra säsongen, med undantag på en kortare utlåning till Timrå IK. Inför den förra säsongen valde han sedan att lämna klubben för TPS.

I Finland blev det tre poäng på 17 matcher för forwarden.

Under försäsongen har göteborgarna haft skadeproblem och letat efter förstärkning. På ett korttidskontrakt har då 26-åringen varit med och spelat under försäsongen och även gjort fyra CHL-matcher. Nu meddelar Frölunda däremot att de väljer att inte förlänga avtalet.

– Med Graeme (Clarke) i truppen och Max Lindholm och Erik Thorell på väg tillbaka väljer vi den lösningen. Vi tackar Linus för den här tiden och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande .

Linus Nässén är nu klubblös och fri att söka en ny klubb. På meritlistan finns förutom flera SHL-säsonger även spel i U18- och Junior-VM.