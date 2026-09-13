Tvingades utgå - efter monsterräddningen

Rögle BK möter under eftermiddagen Tappara i fjärde omgången av CHL. Efter den första perioden hade Rögle en ledning med 2-0 efter mål av Filip Johansson och Joel Kellman.

I den andra perioden ökade sedan Lubos Horky och Oskar Jellvik på till 3-0 och 4-0 inom loppet av 21 sekunder.

Calle Clang med monsterräddning

Några minuter senare stod Calle Clang för vad som redan nu är en kandidat till säsongens räddning. Tapparas back Jyrki Jokipakka serverades öppet mål på bortre stolpen, men Clang kastade sig desperat och fick klubban på pucken och räddade en given reducering till publikens stora jubel i Catena arena.

-- Det där är nedplockat från den absolut högsta hyllan på räddningar som en hockeymålvakt kan göra, säger Viaplays kommentatar Jonathan Lindqvist i sändningen.

Räddning kan ha dock blivit dyrköpt för Clang som gjorde sig illa is samband med att kan kastade sig efter pucken. Clang fick hjälpas av isen, även om han såg ut att kunna rör sig hyfsat obehindrat. Istället ersattes han av Arvid Holm.

Matchen pågår i detta nu. Rögle leder fortsatt med 4-0 halvvägs in i andra perioden.