Överens med forwarden - dagar innan campen

Zachary Bolduc stannar i Montréal Canadiens.

Foto: William Liang-Imagn Images / USA Today Sports

Inför den förra säsongen trejdade Montreal Canadiens till sig Zachary Bolduc från St Louis Blues. Forwarden gjorde 30 poäng på 78 matcher under sin första säsong i klubben. Dessutom klev han fram med ytterligare sju poäng på 19 matcher i slutspelet.

Sedan säsongen tog slut har 23-åringen varit en restricted free agent.

Där parterna inte har enats om en lösning - förrän nu. Under söndagen meddelade NHL-klubben att de är överens om ett fyra år långt avtal värt 4,2 miljoner dollar per säsong. Det totala värdet uppgår till runt 150 miljoner svenska kronor. Beskedet kommer också bara en dag efter att Montréal sajnat veteranen Chris Kreider.

Canadiens har nu kvar sin unga kärna med flera spelare som är kvar från förra årets succéartade säsong. Zachary Bolduc har totalt gjort 75 poäng på 175 matcher i sin unga NHL-karriär.