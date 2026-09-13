Måns Goos siktar på nytt JVM. Foto: Bildbyrån/Andreas Larsson/montage

Västerås IK-fostrade Måns Goos står på tillväxt i Färjestad BK. Förra säsongen fick han debutera i SHL och blev även utlånad till BIK Karlskoga. Inför årets säsong är planen att den 18-årige målvaktstalangen ska växa in i seniorhockeyn med ett säsongslångt lån hos den hockeyallsvenska klubben.

Den reslige målvakten, 196 centimeter lång, valdes av Dallas Stars i femte rundan av NHL-draften 2025. Under fjolåret var han sedan en av U20-seriens bästa målvakter i Färjestad.



-- Vi kom överens om att det var bäst med ett säsongslån och få komma ut och spela seniorhockey, det är ett stort kliv. Sedan blev det så naturligt när jag fick vara här i Karlskoga lite förra året också. Jag tyckte det kändes bra på träning och med föreningen redan då, så då blev det naturligt val att komma tillbaka hit i år. När den möjligheten kom tackar man inte nej till det, säger han.

Färjestad sitter just nu på Emil Larmi och Melker Thelin som målvaktsduo. Båda kontrakten går dock efter den kommande säsongen vilket öppnar upp dörren för spel i Färjestad nästa år om utvecklingen går som den ska. I Karlskoga finns dessutom redan tuff konkurrens i målvaktskollegan Olof Lindbom. Något som Goos ser som nyttigt för honom själv.

-- Det är bara positivt. Det är två målvakter som vill stå mycket. Vi sporrar varandra väldigt bra och hjälper varandra mycket. Vi båda vill verkligen göra varandra bättre. Det är en bra miljö att vara i.

Vad har du för målsättning med säsongen?

-- Det är väl att etablera mig och komma in i seniorhockeyn och spela så mycket som möjligt. Sen vill jag såklart komma med i JVM i år igen.

Måns Goos siktar på större roll i JVM

Det skulle i så fall bli ett andra Junior-VM för Måns Goos som förra säsongen var en del av det guldvinnande laget som tredjemålvakt, där Love Härenstam var den givna ettan och Herman Liv tvåa. Den sistnämnda har blivit för gammal för att spela kommande turnering. Nu hoppas Måns Goos komma betydligt närmare isen den här gången, och han drömmer om att få vara med och försvara det där guldet.

-- Det hade varit otroligt häftigt. Speciellt efter den resan förra året. Även om jag kanske inte är så delaktig på det sättet, jag satt ju på läktaren och såg matcherna. Men jag hoppas få följa med och få spela så mycket som möjligt.

Siktar du på en större roll i år?

--Det är det jag hoppas på och det är det jag strävar efter. Sedan handlar det mycket om mig själv och vad jag gör dagligen. Hur jag utvecklar mig själv och hur jag pushar mig själv. Det är väldigt viktigt att aldrig vara nöjd.

Hur skulle det kännas att få försvara ett JVM-guld?

-- Det skulle vara jättemäktigt. Det var helt sjukt kul sist, så det hade jag gärna gjort igen.