Nyförvärvet efter comebacken: "Känslosamt"

Lukas Zetterberg är tillbaka i VIK. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÃ N / COP 115 / CB0240

Foto: BILDBYRÃ N

Lukas Zetterberg är återigen tillbaka i Västerås IK efter en sejour i finska Pelicans. 29-åringen lämnade Västerås efter säsongen 2022/2023 för spel i Tjeckien, innan han året därpå återvände till Sverige och AIK Hockey. Under lördagen var gjorde han comeback i den gulsvarta tröjan i Västerås genrep mot Leksands IF.

– Riktigt roligt, sen ser jag ännu mer fram emot fredagen (seriepremiären 18/9) när man har riktiga matchtröja och har sitt nummer på ryggen. Men det är väl klart det är känslosamt att ta på sig VIK-tröjan igen när man har varit borta några år, säger Lukas Zetterberg till VLT.

Zetterberg, som fostrades i VIK:s juniorled, är nu alltså tillbaka för tredje gången. Efter två säsonger i Hockeyallsvenskan 15/16 och 16/17 lämnade forwarden för spel i Timrå IK och därefter Tingsryds AIF säsongen 17/18. Det var först när han återvände till VIK 2018/2019 som det lossnade rejält i poängprotokollet när han noterades för 43 poäng (24+19) på 52 matcher. En säsong som belönades med ett SHL-kontrakt med Brynäs IF 19/20.

Zetterberg lyckades aldrig slå sig in i Brynäs och återvände till VIK på lån samma säsong. Där blev det sedan 125 poäng på 184 matcher under fyra säsonger.

Nu är han tillbaka i Västerås för att lyfta klubben från botten av Hockeyallsvenskan.

– Det är klart att man känner att man har otroligt mycket mer hockey i sig. Jag har varit med länge, så jag vet vad jag kan och är helt övertygad om att jag kommer göra det bra tillsammans med hela laget den här säsongen.