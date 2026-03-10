FBK-kaptenen tillbaka – men målvakten saknas
Färjestad får tillbaka Linus Johansson som gör comeback efter sin långa skadefrånvaro.
Mot HV71 saknas däremot målvakten Emil Larmi.
Färjestad får ett efterlängtat besked med slutspelet precis runt hörnet. Lagkaptenen Linus Johansson är återhämtad efter sin långa skadefrånvaro och gör comeback i kvällens hemmamatch mot HV71.
Johansson skadades tidigt i FBK:s 7-0-seger hemma mot Brynäs den 17 januari och spelade bara 46 sekunder innan han tvingades kliva av. Det har sedan gått över sju veckor sedan dess och nu är 33-åringen äntligen tillbaka i spel igen. Han kliver in som center i en nykomponerad kedja med Oskar Steen och Jack Berglund. Det innebär att Emil Alba kliver upp och tar Steens plats i kedjan med Joel Kellman och Joakim Nygård. Lucas Forsell blir därmed 13:e forward medan Christoffer Jansson lämnas helt utanför laget.
Oroväckande för Färjestad är däremot att Emil Larmi saknas i matchtruppen. Larmi klev av i lördagens match mot Rögle men tränade med resten av laget under måndagen. I kvällens match mot HV71 saknas dock målvakten. I stället är det Melker Thelin som vaktar kassen medan Måns Goos har kallats tillbaka från BIK Karlskoga och agerar backup.
I HV71 saknas Niklas Hansson som bröt lördagens bottenmöte mot Leksand. I stället kliver Lucas Lagerberg, som blev återkallad från AIK tidigare i dag, in i backparet med Andreas Borgman. I övrigt ställer HV upp med samma lag som i lördagens match.
