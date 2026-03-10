”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad får tillbaka Linus Johansson som gör comeback efter sin långa skadefrånvaro.

Mot HV71 saknas däremot målvakten Emil Larmi.

Linus Johansson in – men Emil Larmi ut för Färjestad. Foto: Bildbyrån

Färjestad får ett efterlängtat besked med slutspelet precis runt hörnet. Lagkaptenen Linus Johansson är återhämtad efter sin långa skadefrånvaro och gör comeback i kvällens hemmamatch mot HV71.

Johansson skadades tidigt i FBK:s 7-0-seger hemma mot Brynäs den 17 januari och spelade bara 46 sekunder innan han tvingades kliva av. Det har sedan gått över sju veckor sedan dess och nu är 33-åringen äntligen tillbaka i spel igen. Han kliver in som center i en nykomponerad kedja med Oskar Steen och Jack Berglund. Det innebär att Emil Alba kliver upp och tar Steens plats i kedjan med Joel Kellman och Joakim Nygård. Lucas Forsell blir därmed 13:e forward medan Christoffer Jansson lämnas helt utanför laget.

Oroväckande för Färjestad är däremot att Emil Larmi saknas i matchtruppen. Larmi klev av i lördagens match mot Rögle men tränade med resten av laget under måndagen. I kvällens match mot HV71 saknas dock målvakten. I stället är det Melker Thelin som vaktar kassen medan Måns Goos har kallats tillbaka från BIK Karlskoga och agerar backup.

I HV71 saknas Niklas Hansson som bröt lördagens bottenmöte mot Leksand. I stället kliver Lucas Lagerberg, som blev återkallad från AIK tidigare i dag, in i backparet med Andreas Borgman. I övrigt ställer HV upp med samma lag som i lördagens match.

